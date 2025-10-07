La selección chilena se enfrenta a su similar de México por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Roja se fue al descanso con desventaja de 0-1, esto tras el gol de Tahiel Jiménez en los 26′, tras la carrera y habilitación de Gilberto Mora.

Sin embargo, en el complementó La Roja salió con otra cara y se ha volcado al arco de los aztecas. Y hubo una polémica que pudo cambiar el destino del partido, justo cuando la selección dirigida por Nicolás Córdova buscaba el empate.

Ni las manos son penal para Chile

En los 46′ Lautaro Millán remató desde fuera del área y el balón dio en la mano del defensor de los mexicanos, Diego Ochoa.

La mano mexicana en el área que ni el árbitro ni el VAR quisieron cobrar para Chile.

Los anfitriones reclamaron inmediatamente y se pidió la tarjeta verde. El árbitro portugués Joao Pinheiro fue al monitor del VAR Review, pero decidió que la acción no constituía penal para Chile.

Si bien el balón da en la mano de Ochoa, el réferi consideró que la extremidad estaba pegada al cuerpo, por la zona de la espalda del jugador azteca, dejando con cuello a los hinchas chilenos que esperaban el cobro.

Para peor, en los 66′ minutos Iker Fimbres puso el 0-2 para México con un remate desde la medialuna, justo cuando parecía que La Roja estaba cerca del 1-1. A falta de minutos, La Roja está quedando eliminada de su Mundial Sub 20.