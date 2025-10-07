Es tendencia:
Polémica: la mano penal en el área de México para Chile sub 20 que ni el árbitro ni el VAR quisieron cobrar

La Roja Sub 20 pudo cambiar de suerte ante México cuando el partido por los octavos de final del Mundial juvenil estaba 0-1, pero la mano en el área azteca fue desestimada como penal.

Por Diego Jeria

La selección chilena se enfrenta a su similar de México por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Roja se fue al descanso con desventaja de 0-1, esto tras el gol de Tahiel Jiménez en los 26′, tras la carrera y habilitación de Gilberto Mora.

Sin embargo, en el complementó La Roja salió con otra cara y se ha volcado al arco de los aztecas. Y hubo una polémica que pudo cambiar el destino del partido, justo cuando la selección dirigida por Nicolás Córdova buscaba el empate.

Chile vs México – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido del Mundial Sub 20

Ni las manos son penal para Chile

En los 46′ Lautaro Millán remató desde fuera del área y el balón dio en la mano del defensor de los mexicanos, Diego Ochoa.

Los anfitriones reclamaron inmediatamente y se pidió la tarjeta verde. El árbitro portugués Joao Pinheiro fue al monitor del VAR Review, pero decidió que la acción no constituía penal para Chile.

Si bien el balón da en la mano de Ochoa, el réferi consideró que la extremidad estaba pegada al cuerpo, por la zona de la espalda del jugador azteca, dejando con cuello a los hinchas chilenos que esperaban el cobro.

Pillo Vera y La Roja sub 20 de Nicolás Córdova: “Le falta peso, esta selección no tiene talento”

Para peor, en los 66′ minutos Iker Fimbres puso el 0-2 para México con un remate desde la medialuna, justo cuando parecía que La Roja estaba cerca del 1-1. A falta de minutos, La Roja está quedando eliminada de su Mundial Sub 20.

