La selección chilena Sub 20 sigue con irregular rendimiento en este Mundial de la categoría. El equipo de Nicolás Córdova ahora perdió por 2-1 ante Egipto en el Estadio Nacional y solamente por las tarjetas amarillas pudo avanzar como segundo de su grupo a los octavos de final.

Pese al golpe anímico que fue perder sobre el final ante los africanos, uno de los que salió a dar la cara ante los medios de comunicación fue Lautaro Millán, quien aseguró que siempre buscaron al victoria en el recinto de Ñuñoa.

Además, el jugador de Independiente comentó su sorpresiva sustitución en la segunda mitad del partido, afirmando que es algo que debe aceptar al tratarse de una decisión de su entrenador.

“Nosotros trabajamos para ganar”

El jugador nacido en Bahía Blanca, Argentina, declaró tras la caída que “es una derrota muy dura. No esperábamos esto. Ahora hay que esperar. Estamos preparados para la siguiente fase. En el segundo tiempo nos caímos. Ellos jugaron muy bien. Vamos a tratar de mejorar en la semana”.

Lautaro Millán salió a dar la cara tras la dura derrota de la selección chilena Sub 20 ante Egipto. | Foto: Photosport.

“El segundo gol de ellos fue golazo, hay que darles mérito. Nosotros vinimos a ganar y no buscar el empate. Nosotros trabajamos para ganar y lamentablemente hoy nos pasó esto”, agregó.

Sobre su salida por lesión promediando el segundo tiempo, el volante concluyó que “sentí que podía seguir pero el cambio es decisión del entrenador. Son momentos que hay que salir y se respeta. Hay que seguir alentando al equipo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20 en el Mundial?

La Rojita volverá a la acción este martes 7 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.