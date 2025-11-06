Un nuevo caso de fútbol de escritorio está remeciendo a la Primera B. Al escandaloso descenso de Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes en las últimas horas se sumó una grave medida que puede generar un terremoto en la Liga de Ascenso.

Resulta que el Órgano de Primera Instancia (OPI) le negó la licencia de clubes a San Marcos de Arica para el próximo año. De esta manera, el club nortino está sin poder participar en nuestra división de plata en el 2026.

Esta decisión se tomó porque Arica no presentó sus estados financiaros, lo que dio pie a una sanción que puede desordenar todo el panorama de la Primera B en esta presente temporada.

ver también DT del fútbol chileno remece el mercado al avisar que se va de su club a pesar de su buena campaña

San Marcos de Arica recibe dura sanción en la Primera B

De acuerdo al documento publicado por La Tercera, la resolución detalla que “el Club, en los plazos establecidos para ello, no ha presentado la información requerida en el artículo 21 “Criterios Financieros”, letra d) ‘Criterios’, requisitos F.2.- ‘Estados Financieros Auditados’ (MEMORIA ANUAL)”.

“A mayor abundamiento, la presentación de los estados financieros auditados no solo es un requisito establecido en el Reglamento de Licencias de Clubes, sino que también se encuentra expresamente recogido en la Ley N° 20.019, cuerpo legal en que -entre otras materias- se indican una serie de obligaciones que deben cumplir las organizaciones deportivas profesionales para permanecer en una asociación o liga deportiva profesional, entre ellas, la presentación ante la asociación o liga deportiva profesional correspondiente y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dentro del primer cuatrimestre de cada año”, añade el escrito.

San Marcos de Arica terminó cuarto en la Primera B con 48 puntos. Con esto logró clasificar a la liguilla por el segundo ascenso. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En San Marcos de Arica avisaron que no se quedarán de brazos cruzados, ya que apelarán a esta sanción. “Frente a esta resolución, como club ya hemos iniciado las instancias de apelación correspondientes, de acuerdo con los establecido en el Reglamento de Licencia de Clubes, con el objetivo de acreditar los antecedentes y documentación exigidos en el proceso”, aseguraron en un comunicado oficial.

¿Qué pasa con el segundo ascenso en la B en el fútbol chileno?

Toda esta situación está siendo seguida por Santiago Morning, elenco que podría denunciar a San Marcos en caso que la apelación de los nortinos no llegue a buena puerta. De darse este caso, buscarán el descenso de Arica para poder quedarse en la Primera B.

ver también Primera B: esta sería la fecha del inicio de la liguilla del ascenso

Además, esto podría variar lo que será la Liguilla por el segundo ascenso, donde San Marcos debe enfrentar a Rangers de Talca en los cuartos de final. Si se decreta su descenso la tabla debería correr, permitiendo con esto que San Luis de Quillota juegue esta instancia.

Publicidad