San Marcos de Arica está siendo protagonista de un nuevo terremoto que remece el fútbol chileno. El cuadro nortino, uno de los clasificados a la Liguilla de la Primera B por el segundo ascenso, perdió su licencia de clubes de cara al 2026.

La medida la tomó el Órgano de Primera Instancia (OPI), esto luego que San Marcos no presentará sus estados financieros. Con esto, el cuadro nortino se quedará sin poder participar en la próxima temporada del fútbol chileno.

Este duro mazazo generó la respuesta rápida del club, quienes por medio de sus redes sociales avisaron que están preparando todos los documentos pertinentes para apelar a esta dura sanción.

La defensa que prepara San Marcos de Arica

Los Bravos del Morro partieron diciendo que “la gerencia del Club San Marcos informa a los hinchas y comunidad en general que ha recibido la notificación del Órgano de Primera Instancia (OPI) de la ANFP, mediante la cual se nos comunica la denegación de la Licencia de Clubes 2026”.

“Frente a esta resolución, como club ya hemos iniciado las instancias de apelación correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Licencia de Clubes, con el objetivo de acreditar los antecedentes y documentación exigidos en el proceso”, agregaron.

San Marcos de Arica terminó cuarto en la Liga de Ascenso con 48 puntos, logrando clasificar a la liguilla por el segundo boleto a la Primera División. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el cuadro nortino aseguró que “reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el cumplimiento de cada uno de los requisitos administrativos y financieros exigidos por los organismos competentes”.

Cabe destacar que esta denuncia podría desordenar todo el naipe en la Primera B, ya que San Marcos es uno de los clasificados a la liguilla por el segundo ascenso. Su rival es Rangers de Talca en los cuartos de final, pero si le va mal en la apelación, la tabla debería correr y con esto permitir que San Luis de Quillota juegue esa instancia.