La Liguilla de Ascenso de la Primera B vuelve a la acción y uno de los duelos más atractivos de la fecha, donde Rangers intentará hacerse fuerte de local para golpear primero frente a San Marcos de Arica.

El conjunto rojinegro llega a este encuentro tras una campaña irregular, aunque respaldado por una mejora notable en sus últimos partidos como local con tres victorias seguidas.

Por su parte, los “Bravos del Morro” tuvieron momentos en el campeonato, pero su principal falencia como visitantes fue que en ocho salidas solo consiguieron dos empates y seis derrotas.

¿Dónde ver EN VIVO Rangers vs. San Marcos de Arica? Transmisión confirmada

Rangers vs. San Marcos de Arica juegan este martes 18 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Fiscal de Talca, por la primera ronda de la liguilla.

El partido entre Rojinegros y Ariqueños, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Primera B

Así quedaron los clubes previo a la liguilla de ascenso: