Luego de la derrota contra Ñublense, por primera vez Patricio Almendra le abrió la puerta a su salida en Deportes Concepción. El cuadro lila no puede levantar el vuelo en su retorno a la élite del fútbol chileno. Y uno de los apuntados es el director técnico.

Aunque también son muchas las críticas para el gerente deportivo y su secretaría técnica por la conformación del plantel para afrontar la primera división. “Cuando sienta que soy el problema, seguramente no estaré acá porque soy hincha del club”, dijo Almendra tras la derrota ante los Diablos Rojos que los dejó colistas.

En esa misma conferencia de prensa aseguró que no pasaba por su cabeza la idea de renunciar. Pero en el día a día del club dio claras señales de saber que vive una semana marcada por un ultimátum que parece autoimpuesto. Pero que también ronda con fuerza en el ambiente.

Patricio Almendra sabe que es perentorio sumar un triunfo en los lilas. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y que seguramente podría marcar el fin de su ciclo en los lilas. Eso sí, podrá jugar como visitante, una condición que les acomoda más que el Ester Roa Rebolledo según sus propias palabras. La visita al Audax Italiano en el césped artificial del estadio Bicentenario de La Florida por la 7° fecha puede ser el punto de inflexión.

Almendra afina detalles para un duelo clave para su futuro en Deportes Concepción

Patricio Almendra logró el ascenso a la élite del fútbol chileno junto a Deportes Concepción, pero tiene claro que ese crédito no es eterno. Por eso, en su staff técnico pretenden confirmar el despegue ante los Tanos. La 7° jornada fue el límite que marcó Javier Torrente en Everton de Viña del Mar.

El argentino fue uno de los tres entrenadores que ya dejó su cargo durante esta campaña. También lo hizo Francisco Meneghini en la Universidad de Chile y Juan Cruz Real en la Universidad de Concepción, curiosamente los dos clubes se enfrentaron en la jornada recién pasada.

Patricio Almendra jugó en Deportes Concepción, es hincha y dirige a los lilas. Aunque quizá no por mucho más. (Marco Vázquez/Photosport).

Luego del duelo frente a los itálicos, Deportes Concepción tendrá que esperar casi un mes por otro cotejo liguero, aunque deberá participar de la Copa de la Liga. Quizá el momento perfecto para dar un golpe de timón. Una idea que ronda con fuerza por la mente de Almendra.

Así va el León de Collao en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción es el colista absoluto de la tabla en la Liga de Primera 2026 al cabo de 6 fechas disputadas.