“Por su propia seguridad”: Trump advierte a selección que no juegue el Mundial 2026 en Estados Unidos

El presidente del país sede de la cita global del fútbol prendió aún más la polémica tras el conflicto bélico. Se reunió con mandatario de la FIFA.

Por Nelson Martinez

Trump enciende la polémica en el fútbol.
El conflicto social entre Irán y Estados Unidos llegó al fútbol y ahí el Mundial 2026 rápidamente se vio sacudido. Es que desde Medio Oriente pusieron en duda su ida a la cita futbolera, la cual se jugará en suelo norteamericano.

Debido al conflicto bélico, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, dijo que “después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”.

“Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, avisó. Por eso, ahora Donald Trump salió al paso y remeció al mundo del fútbol.

Trump deja en suspenso a Irán en el Mundial 2026

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ocupó su cuenta en la red social Truth Social y dejó la grande con miras al Mundial 2026. El mandatario le mandó recado a Irán y su postura de no ir al país a disputar el torneo.

“La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, advirtió. Tras cartón, desde la FIFA salieron al paso por el conflicto.

Gianni Infantino, presidente del organismo, se reunió con Trump y aclaró que “hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”.

“Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, aseguró, dejando en el aire el caso.

