Dentro de exactamente una semana, el próximo viernes 5 de diciembre, se realizará en la ciudad de Washington el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Una instancia que ya tiene polémica.

A falta de seis equipos que consigan su pase para la próxima Copa del Mundo, se espera la presencia de las 39 naciones que consiguieron en cancha la clasificación, además de los tres países organizadores. El problema es que no todos dirán presente.

Es que por más que la FIFA trate de no mezclar al fútbol con la política y la contingencia, lamentablemente esto provocó que uno de los equipos que logró clasificar al Mundial 2026 realice un boicot oficial al sorteo. Todo por culpa de Estados Unidos.

Boicot oficial al sorteo del Mundial 2026

Fue durante la presente jornada que, durante una entrevista televisiva, Amir Mehdi Alavi, portavoz de la Federación de Fútbol de Irán, comunicó al ente rector del balompié mundial que sabotearán la instancia previa a la cita deportiva.

¿El motivo? “Informamos a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán del sorteo del Mundial 2026“, pronunció el directivo.

El tema en sí es que Estados Unidos sólo autorizó las visas de cuatro representantes de ese país, como el entrenador Amir Ghalenoei, el director ejecutivo Mehdi Kharati, el director de relaciones internacionales Omid Jamali y el propio Alavi. No se permitió el ingreso al presidente de la Federación, Mehdi Taj, entre otros.

¿Cuándo se realizará el evento?

El sorteo oficial del Mundial 2026 que organiza la FIFA, se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre a partir de las 14:00 horas (de Chile) en el Centro JFK de las Artes Escénicas en Washington, capital de Estados Unidos.