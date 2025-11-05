Tras la dura derrota de Chile ante Francia: así quedó el grupo K del Mundial Sub 17

La selección chilena Sub 17 comenzó con el pie izquierdo su participación en el mundial de Qatar. El elenco dirigido por Sebastián Miranda sufrió más de la cuenta y sucumbió ante el poderío de Francia y terminó cayendo en su debut por 2 a 0.

El cuadro francés necesitó solo de 15 minutos para hacerse de los primeros tres puntos en este Mundial. Primero Christ Batola del Troyes con perfecto tiro libre abrió el marcador en el 55′. Luego vino Remi Himbert en el 63′ que con potente cabezazo sentenció el 2-0.

ver también Mentalidad ganadora del capitán de la selección chilena Sub 17: “No tenemos miedo, vamos a hacer historia”

Con el marcador en contra Miranda intentó variantes en la roja como el ingreso de Zinedine Yáñez, pero el cuadro nacional no logró meter peligro en el arco defendido por Ilan Jourden.

¿Cómo quedó el grupo de Chile en el Mundial Sub 20?

Pero mientras la Roja disputaba su encuentro contra Francia al mismo tiempo se jugaba el otro el partido del grupo K. Uganda asomaba como el otro líder de la zona ya que con anotación de James Bogere en el 25′, mantuvo la ventaja sobre Canadá.

Sin embargo, en los minutos finales Elijah Roche (88’) y luego Marius Aiyenero de penal (98’) lo dio vuelta y finalmente se quedaron con el triunfo para “The Canucks”. Lo que además es la primera victoria en este tipo de competiciones sub 17.

Así está el grupo K donde Chile quedó último por su derrota ante Francia

Publicidad

Publicidad

De esta forma Chile queda ubicado de momento como el último del grupo K por la diferencia de gol menos dos. Sin embargo no todo está perdido ya que en el nuevo formato del Mundial, clasifican los mejores terceros. Por lo que la Roja tiene dos oportunidades más para revertir este mal debut.

La revancha está a la vuelta de la esquina y será este sábado 8 de noviembre ante Uganda a las 9:15 horas. Tras ella el último partido será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 9:30 horas también de nuestro país.

Tweet placeholder

Publicidad