La selección chilena sub 17 debutó en el Mundial de Qatar con derrota por 2-0 contra Francia. La Roja dirigida por Sebastián Miranda hizo un buen primer tiempo, de igual a igual contra los galos, pero los europeos encontraron los goles en el complemento.

En palabras recogidas por el enviado especial de Redgol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el entrenador nacional manifestó que “hay tristeza y frustración porque habíamos hecho un muy buen primer tiempo, donde nos paramos de igual a igual“.

“Tuvimos personalidad y coraje. Lamentablemente no pudimos concretar las oportunidades que nos creamos. Pero hicimos un esfuerzo físico muy grande, porque el rival te lleva al límite. Francia es una potencia mundial y me siento muy orgulloso de mis jugadores“, agregó.

Miranda: “A los chilenos nunca se nos ha dado fácil”

Miranda explica que “antes del partido conversamos que uno de los puntos alto de Francia eran los balones detenidos. Vimos videos y los analizamos, pero dos faltas que fueron completamente innecesarias nos terminan costando dos goles. Lamentablemente esos goles nos sacaron del partido“.

El once de Chile contra Francia: debut con derrota en el Mundial Sub 17. (Foto: La Roja)

“Obviamente que nos vamos tristes por el debut, porque estábamos muy ilusionados, pero también muy esperanzados y conscientes de que somos capaces de pararnos frente a cualquier equipo“, complementó el DT de la Roja sub 17.

Sebastián Miranda sentenció que “a los chilenos nunca se nos ha dado fácil, así que tenemos que seguir luchando y en el próximo partido estaremos de pie para buscar el triunfo“.

Por la segunda fecha del Grupo K, Chile enfrentará a Uganda este sábado 8 de noviembre, para luego cerrar la etapa zonal el martes 11 ante Canadá.