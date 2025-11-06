La selección chilena sub 17 debutó con derrota por 2-0 ante Francia, por la primera fecha del Grupo K del Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar. La Roja hizo un buen primer tiempo ante los galos, pero se hundió en el segundo tiempo.

El ex entrenador de La Roja sub 17 entre 2019 y 2020, Cristián Leiva, lamentó la derrota del cuadro dirigido por Sebastián Miranda, pero valoró lo realizado en los primeros 45 minutos y se declara ilusionado con lo que Chile pueda hacer ante Uganda y Canadá.

“Uno siempre tiene que ser realista con los jugadores, pero incitar siempre a que podemos ganarles a estas potencias, podemos hacerles buenos partidos. Uno siempre planifica el Mundial. Primero estaba Francia y ahora viene Uganda, Chile ahí tiene la obligación“, dijo Leiva en De Fútbol Se Habla Así de DSports.

Agrega que “Uganda es un equipo con una envergadura distinta, pero si hace un partido inteligente, como en el primer tiempo contra Francia, va a marcar una diferencia. Y después definir el paso en el último partido contra Canadá”.

Leiva no duda: “Chile sub 17 va bien encaminado”

“El trabajo psicológico, el conocimiento que tiene los jugadores, la planificación de los partidos se hace antes, y después dependiendo de cómo quedan los jugadores, porque se juega muy seguido, el clima es complicado también. Seguro el cuerpo técnico ya tienen todo eso visto. Y lo jugadores se sacuden y olvidan rápido (de la derrota), porque son jóvenes y están en formación”, complementó.

Cristián Leiva expone que “Chile va bien encaminado y nos ilusiona lo que hizo en el primer tiempo. Uno ha sido crítico en estos procesos por la falta de rivales de jerarquía en la preparación. Hoy Chile se vio bien en el primer tiempo, tiene un buen equipo y variantes. Lástima que estaba enfermo Zidane Yáñez, que es desequilibrante y tiene gol”.

Sobre lo que viene, el deté sostiene que “me ilusiona lo que hicieron, lástima que la jerarquía de Francia te quita el partido en dos goles de pelota parada. Esa jerarquía la puedes contrastar en una preparación con peso, una gira a Europa. Esa es la crítica que yo hago. Tienes que jugar contra Alemania, España; contra Brasil y Argentina. Son los partidos que te muestra las virtudes y defectos a trabajar”.

“Material en Chile hay, hay buenos jugadores. Yo soy un optimista y quiero creer en esta selección chilena sub 17“, sentenció Leiva.

