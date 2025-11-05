Es tendencia:
Mundial Sub 17: la razón de la suplencia de Zidane Yáñez en el debut de Chile contra Francia

Zidane Yáñez no es titular en el debut de la Roja en el Mundial Sub 17. La figura de la categoría va a la banca contra Francia.

Por Javiera García L.

Zidane Yáñez es suplente contra Francia en el Mundial Sub 17
© Jhony Inacio Da SilvaZidane Yáñez es suplente contra Francia en el Mundial Sub 17

Se viene el debut de la Roja en el Mundial Sub 17. Este miércoles 5 de noviembre, a las 12:45 horas, el conjunto nacional hace su estreno en Qatar nada más ni nada menos que contra Francia. Lamentablemente, la figura de esta selección, Zidane Yáñez, no será titular.

La formación de Chile está confirmada y es con Vicente Villegas; Martín Jiménez, Jaime Poblete, Bruno Torres, Francisco Daza, Matías Orellana; Sebastián Vargas, Matías Paris; Ian Alegría, Jhon Cortés, Yastin Cuevas.

¿Y qué le pasó al 10 de la Roja? Para esta oportunidad, se quedó en la banca. Muchos hinchas cuestionan esta decisión de Sebastián Miranda, pero esta responde a la poca competencia que ha tenido el jugador del New York City FC debido a un problema médico que sufrió.

En la previa del partido, el DT contó: “Posterior al Sudamericano, tuvo un síndrome bien complejo que no le permitía que irrigara bien la sangre hacia los pies. Y sus dedos se dormían“.

Minuto a minuto: la Roja enfrenta a Francia en su debut en el Mundial Sub 17

La razón de la suplencia de Zidane Yáñez en la Roja Sub 17

“En conjunto con New York City, hicieron un tratamiento y dejó de competir mucho tiempo. El último partido fue en abril, ya en el Sudamericano tenía las molestias. Con su constancia, su trabajo, el del club, su familia, él está en perfectas condiciones“, comentó Sebastián Miranda.

No tiene el ritmo que nos gustaría“, lamentó el entrenador, optando por dejarlo en la banca para priorizar su presencia ante Uganda y Canadá. Esta información fue confirmada también por Juan Vera Valdés, periodista de Chilevisión que está cubriendo el torneo en Qatar.

