¡Vamos Chile! La Roja debuta en el Mundial Sub 17 ante Francia con una mega sorpresa en la formación

La selección chilena vuelve a la máxima competencia y tendrá su esperado debut este miércoles, porque la Roja se estrena en el Mundial Sub 17 de Qatar.

El equipo nacional tiene su primer compromiso y es muy duro, ya que se mide ante su similar de Francia, el gran cuco del Grupo K del certamen planetario.

El entrenador del cuadro chileno, Sebastián Miranda, tiene listo el once inicial para medirse ante los galos en el Aspire Zone de Doha, con una gran novedad.

La formación de Chile ante Francia en el Mundial Sub 20

La gran figura de Chile en el Sudamericano Sub 17 fue el delantero Zidane Yáñez, quien no está a plenitud física para el partido ante Francia, por lo que Miranda no lo pondrá como titular.

El atacante no ha podido jugar con su club, New York City, por lo que llega sin continuidad y el estratega nacional lo guardará para los partidos ante Uganda y Canadá.

Chile debuta en el Mundial.

De esta forma, la alineación será con Vicente Villegas; Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daza, Alonso Olguín, Matías Orellana; Cristian Díaz y Matías Paris; Ian Alegría, Yastin Cuevas y John Cortés.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Francia por el Mundial Sub 17?

El partido entre Chile y Francia por el Mundial Sub 17 se jugará este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 12:45 horas y será transmitido por Chilevisión.