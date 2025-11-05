Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 17

¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE Chile vs. Francia EN VIVO a La Roja por el Mundial Sub 17

El combinado nacional enfrentará a Francia, en el primer partido por la cita planetaria que se disputa en Qatar.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja tendrá su primer partido en el Mundial Sub 17.
© Foto vía Instagram @zidaneantonioyanezLa Roja tendrá su primer partido en el Mundial Sub 17.

La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, participará en esta nueva edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025,torneo será el primero con el nuevo formato anual de 48 equipos, en lugar de los 24 que competían antes.

La Roja Sub-17 contará con jóvenes talentos como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), entre otros.

Chile vs. Francia: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a La Roja

Chile vs. Francia se enfrentan este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 7, en el marco de la primera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Publicidad
¿Dónde ver el Mundial Sub 17? Canal confirmado para la transmisión de los partidos EN VIVO y GRATIS por TV

ver también

¿Dónde ver el Mundial Sub 17? Canal confirmado para la transmisión de los partidos EN VIVO y GRATIS por TV

Los partidos del Mundial Sub 17 que CHV confirmó su transmisión

Miércoles 5 de noviembre

  • Chile vs. Francia a las 12:20 horas. (Comienza la transmisión a las 11:45 horas con la previa)

Sábado 8 de noviembre

  • Chile vs. Uganda a las 08:30 AM horas.

Martes 11 de noviembre

  • Chile vs. Canadá a las 08:30 AM horas.
Publicidad
Lee también
Chile vs. Francia: Horario y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub 17
Selección Chilena

Chile vs. Francia: Horario y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub 17

El canal que transmitirá Chile vs. Francia en el Mundial Sub 17
Selección Chilena

El canal que transmitirá Chile vs. Francia en el Mundial Sub 17

¿Cuándo juega Chile vs. Francia en el Mundial Sub-17?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Francia en el Mundial Sub-17?

Referente de Sevilla manda al frente a Suazo y compañía por pésimo dato
Internacional

Referente de Sevilla manda al frente a Suazo y compañía por pésimo dato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo