Champions League

Liverpool vs. Real Madrid: Horario y dónde ver EN VIVO el partido por Champions League

Los Reds deberán demostrar su mejor versión frente a un rival que llega en un gran momento.

Por Franccesca Arnechino

Reds y Merengues se enfrentan por la Fase de Liga de Champions League.
Liverpool y Real Madrid se verán las caras en el encuentro más destacado de la cuarta jornada de la Champions League, uno de los más esperados de toda la fase de grupos. El regreso de Xabi Alonso genera gran expectación, impulsado por las destacadas actuaciones de Kylian Mbappé, que llega con una gran racha goleadora.

Por su parte, el Liverpool no vive su mejor presente. El conjunto inglés ha mostrado una preocupante falta de regularidad, acumulando seis derrotas en sus últimos ocho compromisos.

Liverpool vs. Real Madrid: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

El partido entre Liverpool y Real Madrid, se juega este martes 4 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Estadio Anfield, Liverpool, por la Fase Liga de Champions League.

Este partido entre los Reds y Merengues, será transmitido por televisión en Chile, a través de la señal de ESPN, emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Tabla de posiciones de Champions League

