La selección chilena vuelve a la acción esta semana para enfrentar, por segunda vez en poco más de un mes, al combinado de Perú. Esta vez el duelo se disputará en el Estadio Olímpico de Sochi, en Rusia, encuentro correspondiente al segundo partido de la fecha FIFA de noviembre.

Será un encuentro relevante para el elenco nacional, que llega con dos triunfos consecutivos y tres partidos sin perder, gracias a su empate ante Uruguay en Eliminatorias y sus victorias en duelos amistosos ante los del Rímac en octubre pasado y el reciente 2-0 obtenido frente a Rusia.

En ese contexto, en RedGol nos adelantamos al cruce entre ambas selecciones sudamericanas en la lejana Rusia y le pedimos a la Inteligencia Artificial que predijera el marcador. ¿Qué dijo? Conoce los detalles a continuación.

La IA predice el resultado de Chile vs. Perú en Rusia:

El duelo amistoso entre la selección chilena y la peruana fue analizado en esta ocasión por ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas, que entregó la siguiente respuesta: “Basándome en los antecedentes recientes y las estadísticas, mi predicción para el partido entre la selección de Chile y Perú es: Chile 1 – 0 Perú”.

La IA añadió además las razones que respaldan un triunfo chileno, destacando el “historial ajustado, pero favorable a Chile”, señalando que en los últimos enfrentamientos directos la Roja ha ganado más partidos que la escuadra peruana.

Probabilidad de triunfo según la IA:

En cuanto a las opciones de triunfo de cada selección, la IA entrega amplia probabilidades de victoria a Chile con un 52% de posibilidades de quedarse con los tres puntos. En segundo lugar, aparece el empate con 30%, finalmente, la herramienta asigna solo un 18% de opciones a los incaicos.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú el amistoso en Rusia?

El enfrentamiento entre la selección chilena y Perú se juega este martes 18 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.