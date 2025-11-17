Chile logró un importante triunfo ante Rusia en medio de un momento negativo. Gonzalo Fouillioux eligió al mejor de La Roja, a quien le dedicó bastantes elogios.

Los dirigidos por Nicolás Córdova se impusieron ante los euroasiáticos por 2-0, con anotaciones de Gonzalo Tapia y Ben Brereton. La selección nacional intenta ir proyectando una nueva camada de jugadores para que lideren el proceso hacia la Copa del Mundo de 2030.

Gonzalo Fouillioux y el mejor de Chile

Gonzalo Fouillioux hizo un análisis de la victoria de La Roja ante Rusia, donde destacó a algunos jugadores de Chile. Sin embargo, tuvo especiales palabras para Gabriel Suazo. El jugador de Sevilla fue clave y el periodista lo eligió como la figura del partido.

“Suazo fue el mejor de Chile, exacerba confianza, es un mejor Suazo que el de hace un año, por ejemplo. Muy bien en los duelos defensivos, en ese sentido siempre ha sido una garantía”, indicó Fouillioux en el programa de YouTube Balong Radio.

El formado en Colo Colo es el actual capitán de Chile y uno de los referentes del nuevo ciclo que vive la selección. Fouillioux destacó la inteligencia del zurdo para saber elegir las jugadas correctas dentro de la cancha.

“Después, muy criterioso para sumarse constantemente al ataque, tomando buenas decisiones, descargando en los momentos precisos, fue fundamental en el segundo gol, en el paso para ir a recuperar en el gol de Brereton“, detalló.

“Yo creo que por una amplia distancia fue el mejor jugador de Chile”, cerró Gonzalo Fouillioux. La Roja volverá a jugar este martes 18 de noviembre a las 14:00 horas, cuando enfrente a Perú.