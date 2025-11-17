Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

¿Estará Chile? Rusia arremete ante la FIFA con inédito “Mundial de los picados” para el 2026

El equipo castigado por la FIFA tras el conflicto social con Ucrania quiere ponerse en la buena con el organismo. Sería un torneo para "festejar" la cita planetaria.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La selección chilena y la rusa no estarán en el Mundial 2026.
© La Roja.La selección chilena y la rusa no estarán en el Mundial 2026.

La selección de Chile le ganó a Rusia el pasado sábado, en un duelo que podría repetirse el próximo año. ¿Cómo así? Es que el equipo que está castigado por la FIFA alista un batacazo buscando levantar la sanción tras la guerra contra Ucrania.

Según informó el medio Doble Amarilla, “la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) prepara una propuesta novedosa si logra el mes que viene en Washington que se levante parcialmente la suspensión que pesa sobre sus selecciones y clubes para participar en competencias oficiales”.

Es que desde 2022 que el equipo ruso no puede participar de torneos de la FIFA, donde en su federación buscan acercar posiciones. Esta vez, alistan inédito torneo que se jugaría a la par del Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá.

El plan de Rusia que miran de reojo en Chile

Tras quedar excluídos de cualquier competencia FIFA, en Rusia trabajan en una revolucionaria propuesta para levantar el castigo del organismo y así generar competencia en plena etapa del Mundial 2026. Y hasta Chile podría salir beneficiado.

“La propuesta supone organizar un torneo ecuménico durante el período mundialista –en cuatro estadios rusos sedes del Mundial 2018- con la participación de ocho o doce selecciones de las seis confederaciones que no lograron clasificarse a la cita de Norteamérica 2026″, reveló el citado medio.

Publicidad

Eso sí, todo depende de cómo sigan las tratativas entre la federación rusa y la FIFA en los próximos meses, donde buscan acercar posiciones para levantar el castigo tras la guerra de ese país ante Ucrania.

DT de Rusia deja la grande con comparación entre Chile y Perú: “Más organizado y …”

ver también

DT de Rusia deja la grande con comparación entre Chile y Perú: “Más organizado y …”

“Alexander Dyukov, presidente de la RFU, como Vyacheslav Koloskov, ex videpresidente de FIFA y presidente honorario de la RFU, trabajan en un proyecto innovador de festejos si se logra con diplomacia este objetivo“, consignó Doble Amarilla, sobre el revolucionario torneo.

Lee también
Goleador de México se aburre de la hinchada: "Por eso siempre nos llevan a..."
Internacional

Goleador de México se aburre de la hinchada: "Por eso siempre nos llevan a..."

¿Dónde ver ONLINE el amistoso de Chile vs. Perú?
Selección Chilena

¿Dónde ver ONLINE el amistoso de Chile vs. Perú?

Revelan al jugador que está con un pie fuera de U Católica
Universidad Católica

Revelan al jugador que está con un pie fuera de U Católica

¿Se va antes de tiempo? Aseguran que Milad tiene listo su sucesor
Chile

¿Se va antes de tiempo? Aseguran que Milad tiene listo su sucesor

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo