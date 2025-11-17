La selección de Chile le ganó a Rusia el pasado sábado, en un duelo que podría repetirse el próximo año. ¿Cómo así? Es que el equipo que está castigado por la FIFA alista un batacazo buscando levantar la sanción tras la guerra contra Ucrania.

Según informó el medio Doble Amarilla, “la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) prepara una propuesta novedosa si logra el mes que viene en Washington que se levante parcialmente la suspensión que pesa sobre sus selecciones y clubes para participar en competencias oficiales”.

Es que desde 2022 que el equipo ruso no puede participar de torneos de la FIFA, donde en su federación buscan acercar posiciones. Esta vez, alistan inédito torneo que se jugaría a la par del Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá.

El plan de Rusia que miran de reojo en Chile

Tras quedar excluídos de cualquier competencia FIFA, en Rusia trabajan en una revolucionaria propuesta para levantar el castigo del organismo y así generar competencia en plena etapa del Mundial 2026. Y hasta Chile podría salir beneficiado.

“La propuesta supone organizar un torneo ecuménico durante el período mundialista –en cuatro estadios rusos sedes del Mundial 2018- con la participación de ocho o doce selecciones de las seis confederaciones que no lograron clasificarse a la cita de Norteamérica 2026″, reveló el citado medio.

Eso sí, todo depende de cómo sigan las tratativas entre la federación rusa y la FIFA en los próximos meses, donde buscan acercar posiciones para levantar el castigo tras la guerra de ese país ante Ucrania.

“Alexander Dyukov, presidente de la RFU, como Vyacheslav Koloskov, ex videpresidente de FIFA y presidente honorario de la RFU, trabajan en un proyecto innovador de festejos si se logra con diplomacia este objetivo“, consignó Doble Amarilla, sobre el revolucionario torneo.