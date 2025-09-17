Alejandro Tabilo volvió a dar muestras de carácter en la gira asiática. El zurdo chileno se impuso en un partidazo frente a Lloyd Harris por 7-6(4), 6-7(2) y 7-6(2) en la segunda ronda de la qualy.

Hubo lluvia de aces, tiebreaks de película y un cierre que le permitió al chileno meterse al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú.

Parece que su decisión de restarse de la Copa Davis para enfocarse en su calendario fue la correcta.

ver también Al acecho: Tabilo amenaza con superar a Jarry, quitarle el N°1 de Chile y de paso volver al Top 100 mundial

Una batalla marcada por los tiebreaks

El duelo fue una verdadera montaña rusa. Harris clavó nada menos que 37 aces, contra apenas 13 de Tabilo, pero aun así el chileno supo resistir y mantener su saque en los momentos clave.

Tanto así, que ambos ganaron los mismos juegos de servicio (17 cada uno) y el partido terminó decidiéndose en los desempates.

En la estadística fina, el sudafricano incluso ganó más puntos de servicio (82 contra 89), pero Tabilo fue más efectivo en los momentos calientes y se quedó con dos de los tres tiebreaks disputados.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón en el tenis, botó su raqueta y hoy desafía a Alexis Sánchez en prestigiosa liga de fútbol

Tabilo entra el cuadro principal de Chengdú

La victoria fue mucho más que un triunfo agónico, ya significó para Tabilo asegurar un cupo en el main draw de Chengdú, donde debutará ante el australiano Jordan Thompson (78°).

La historia reciente le sonríe al chileno, pues en 2023 ya le ganó en Indian Wells, por lo que el cruce promete ser interesante.

El choque frente a Thompson está programado para este jueves 18 de septiembre a las 2:00 horas de Chile, y podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+.

Publicidad