El 2025 partió con dos chilenos en las grandes ligas. Nicolás Jarry partió el año como 34° del mundo, mientras que Alejandro Tabilo figuraba en el puesto 23° del ranking ATP.

Pero las lesiones y los malos resultados los empujaron fuera del Top 100, un golpe duro considerando lo alto que habían llegado.

Hoy, en plena reconstrucción de sus rankings, ambos se miden en otra batalla por el trono del tenis nacional.

El momento de Tabilo en Asia

Mientras Jarry se tomó unos días fuera del circuito para acompañar a su familia tras el nacimiento de su hija, Tabilo decidió apretar el acelerador en Asia.

No jugó la Copa Davis y esa apuesta le salió bien, porque llegó a la final del Challenger de Guangzhou y sumó 50 puntos que lo empujaron al puesto 112° en el ranking ATP.

Ahora juega en la qualy del ATP 250 de Chengdú y solo un triunfo bastó para avanzar hasta el puesto 110° del ranking en vivo.

Con apenas dos unidades de diferencia respecto a Jarry (108° en vivo), el zurdo quedó con la mesa servida para un cambio de mando.

Jarry prepara su regreso

El Príncipe todavía no dice la última palabra. Aunque hoy no juega, la próxima semana reaparece en el Challenger de Jingshan, un torneo que reparte puntos clave para sostener su lugar.

Pero la presión será doble, ya que Tabilo también entrará en acción, nada menos que en el ATP 500 de Tokio, donde un buen resultado podría catapultarlo directo al Top 100.

Si bien el ranking ATP lo posiciona en el puesto 101° del mundo, el ranking en vivo lo desplazó hasta el 108°, demasiado cerca de Tabilo.

Una carrera punto a punto

Con solo dos puntos de diferencia, todo puede cambiar en cuestión de días. Si Tabilo suma en Chengdú o luego en Tokio, podría recuperar el N°1 de Chile y regresar al grupo de los cien mejores del planeta.

Pero si Jarry logra un buen arranque en Jingshan, mantendrá el trono y hasta podría ser él quien reingrese al Top 100 primero.

