Chile se impuso a Luxemburgo en la Zona 1 de la Copa Davis, con lo cual tendrá la opción de meterse ael Final 8 durante el 2026. Sin embargo, el camino no será fácil.

La Roja del tenis, capitaneados por Nicolás Massú, se impuso por 4-0 en la serie a los europeos. Cristian Garin y Tomás Barrios lideraron a los nacionales luego de las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo. Ahora, hay que pensar en lo que viene.

Los posibles rivales de Chile en Copa Davis

La Copa Davis ha cambiado bastante de formato en el último tiempo, por lo cual muchos de los seguidores del tenis han quedado colgado de cómo se juega el torneo que reúne a los mejores países en el mundo del tenis.

Chile tras vencer a Luxemburgo, volverá a la cancha en febrero del 2026. Ahí disputará el repechaje para ir el Final 8, lo que vendía siendo el antiguo Grupo Mundial. En esta ronda los posibles rivales serán Canadá, Bulgaria, Serbia, Brasil, Gran Bretaña, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Perú, Noruega y Ecuador, quienes ganaron la misma ronda en la que se impusieron los nacionales ante Luxemburgo.

La otra opción, es que enfrente a uno de los perdedores de la segunda ronda de los qualifiers, que se jugó también este fin de semana pasado. Estos son: Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca y Croacia.

Si Chile logra eliminar a uno de los países mencionados en febrero, su próximo desafío será en septiembre en la segunda ronda de qualifiers. Esa se jugará en septiembre del 2026 y en caso de ganar esa llave, llegará a la ronda final de 8 países en noviembre de 2026. Esa fase ya es sede única.

Chile se impuso cómodamente ante Luxemburgo como local. Imagen: Photosport

En noviembre de este año se realizará el sorteo de la Copa Davis del 2026, donde Chile conocerá su camino para regresar a la élite del tenis. Los capitaneados por Nicolás Massú se ilusionan con codearse nuevamente con los mejores países del mundo.