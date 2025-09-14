La petición de Nicolás Massú para el próximo sorteo de Chile en Copa Davis: “Con nuestra gente…”

Chile se recupera en la Copa Davis y por 3-0 se quedó con la serie ante Luxemburgo. El cuadro nacional definió la serie con el importante triunfo en el dobles con el debut de la dupla Tomás Barrios y Matías Soto en el court central del Estadio Nacional.

Victoria que renueva los ánimos en el equipo nacional. Lo que recalcó el propio Nicolás Massú, quien destacó la presentación del plantel y el apoyo del público. “Estamos muy contentos. No queríamos dejar pasar la chance de ganar de local”, recalcó.

El doble medallista olímpico incluso enfatizó que sigue con la misma energía de siempre y pese a los más de diez años al mando del equipo nacional, es optimista con llegar a lo más alto en Copa Davis.

Si hasta pidió apoyo para el punto de Daniel Núñez que a sus 17 años debutó oficialmente en el equipo nacional. Incluso confesó que se invitó a Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez para que ya empiecen a tener experiencia internacional de cómo es defender al país en el torneo.

Nicolás Massú elige al próximo rival de Chile en Copa Davis

El tema es que ahora Chile debe esperar por la ronda de Qualifiers que se disputará el próximo 2026. En el sorteo se juntará con equipos como Brasil y Perú, que ya avanzaron en esta fecha.

Por lo que se abre el abanico de adversarios. Lo que abordó Nicolás Massú, con una especial mención a Bélgica y Zizou Bergs. “Lo importante fue ganar. Ya dimos vuelta la pagina de Bélgica, que terminamos muy tocados. Ahora son muchos equipos y hay varias posibilidades“, comentó de entrada a TVN.

“Si me dan a elegir, lo único que pido es que ojalá nos toque en Chile, acá con nuestra gente da lo mismo el rival porque con su apoyo tenemos mas chances de ganar“, sentenció ilusionado.