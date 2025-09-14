Es tendencia:
Pese a perder el título en China, Tabilo se lleva una recompensa que lo deja con motivos para celebrar

El chileno terminó subcampeón del Challenger de Guangzhou, pero su buena semana le asegura puntos y premio económico.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo
© Getty ImagesAlejandro Tabilo

Alejandro Tabilo no pudo coronar su paso por China con el título del Challenger de Guangzhou tras caer frente a Juan Manuel Cerúndolo.

Pero su esfuerzo en la gira asiática dejó más de una buena noticia. Aun con la derrota, el chileno sumó puntos y dinero que le permiten mirar con optimismo su progreso en el circuito.

Una final que se le escapó a Tabilo

Tabilo comenzó la final con dificultades para imponerse en la cancha. Cerúndolo mostró un sólido juego y quebró el servicio chileno en cuatro ocasiones, mientras que el chileno no logró concretar ninguna de las tres oportunidades de quiebre que tuvo. 

El marcador final fue 6-2 y 6-3 a favor del argentino, en un partido que se extendió por una hora y 20 minutos.

La recompensa de Tabilo

A pesar de no levantar el trofeo, Tabilo se llevó un premio económico de 12.110 dólares, equivalentes a cerca de 11,7 millones de pesos chilenos

Además, el subcampeonato le permitió a Jano subir 13 puestos en el ranking ATP live, pasando del 125° al 112°, acercándose cada vez más al top 100. 

Próximo desafío

El chileno continuará su gira en China con la qualy del ATP 250 de Chengdú, que comenzará este miércoles 17 de septiembre.

