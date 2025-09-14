Alejandro Tabilo (125°) apostó por la gira asiática y dejó de lado la Copa Davis. Y aunque en el Challenger de Guangzhou estuvo a un paso de volver a gritar campeón, se topó con un rival intratable.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°) lo superó sin apelaciones por 6-2 y 6-3 en apenas una hora y 20 minutos.

Cerúndolo no dejó respirar a Tabilo

El argentino manejó los tiempos de principio a fin. Le quebró cuatro veces el servicio y no permitió que Tabilo concretara ninguna de sus tres oportunidades de quiebre.

Las estadísticas reflejan la diferencia. Cerúndolo ganó el 73% de los puntos con su primer saque, contra un 53% del chileno.

Un año sin levantar un trofeo, pero hay consuelo

Tabilo venía buscando cortar una racha larga. Su último título había sido en Mallorca, en junio de 2024, es decir hace más de un año. En Huangpu quedó cerca, pero la sequía se estira un poco más.

La derrota duele, pero la semana fue positiva. Con los 50 puntos sumados, Tabilo escalará hasta el puesto 111° del ranking ATP, un salto importante en su objetivo de volver al Top 100.

Jano seguirá en tierras chinas y disputará la qualy del ATP 250 de Chengdú, que parte este miércoles 17 de septiembre.