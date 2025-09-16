Alejandro Tabilo (112°) no pierde tiempo en su gira asiática. Después de superar en la primera ronda al local Rigele Te, chileno ya se instaló en la segunda fase de la qualy en Chengdú.

Con ello, Jano aseguró una recompensa económica nada despreciable.

El premio que ya tiene Tabilo en el bolsillo

Por haber llegado hasta esta instancia, el zurdo se garantizó US$6.385, lo que equivale a poco más de 6 millones de pesos chilenos.

Es un buen incentivo mientras busca entrar al cuadro principal del torneo. Pero si ingreso, el prize money crece considerablemente.

ver también ¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Lloyd Harris en el ATP 250 de Chengdú? Hora y dónde ver en vivo

Lo que podría venir si sigue avanzando

Si logra superar al sudafricano Lloyd Harris y se mete en el main draw, las cifras cambian radicalmente.

Desde los US$12.765 por disputar la primera ronda hasta los US$181.065 que se lleva el campeón, los premios en Chengdú ofrecen un atractivo extra para el chileno:

Ganador: US$181,065 ($171,6 millones de pesos chilenos)

US$181,065 ($171,6 millones de pesos chilenos) Subcampeón: US$105,610 $100,1 millones de pesos chilenos)

US$105,610 $100,1 millones de pesos chilenos) Semifinalista: US$62,085 ($58,8 millones de pesos chilenos)

US$62,085 ($58,8 millones de pesos chilenos) Cuartos de final: US$35,970 ($34 millones de pesos chilenos)

US$35,970 ($34 millones de pesos chilenos) Octavos de final: US$20,88 ($19 millones de pesos chilenos)

US$20,88 ($19 millones de pesos chilenos) Primera ronda: US$12,765 ($12 millones de pesos chilenos)

Publicidad