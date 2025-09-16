Es tendencia:
Alejandro Tabilo avanza en Chengdú y ya empieza a engordar su billetera con premio asegurado

El chileno sumó un nuevo triunfo en la qualy del ATP 250 de Chengdú y, además de puntos, ya se garantizó un premio que puede crecer si sigue avanzando.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo
© Getty ImagesAlejandro Tabilo

Alejandro Tabilo (112°) no pierde tiempo en su gira asiática. Después de superar en la primera ronda al local Rigele Te, chileno ya se instaló en la segunda fase de la qualy en Chengdú.

Con ello, Jano aseguró una recompensa económica nada despreciable.

El premio que ya tiene Tabilo en el bolsillo

Por haber llegado hasta esta instancia, el zurdo se garantizó US$6.385, lo que equivale a poco más de 6 millones de pesos chilenos. 

Es un buen incentivo mientras busca entrar al cuadro principal del torneo. Pero si ingreso, el prize money crece considerablemente.

Lo que podría venir si sigue avanzando

Si logra superar al sudafricano Lloyd Harris y se mete en el main draw, las cifras cambian radicalmente. 

Desde los US$12.765 por disputar la primera ronda hasta los US$181.065 que se lleva el campeón, los premios en Chengdú ofrecen un atractivo extra para el chileno:

  • Ganador: US$181,065 ($171,6 millones de pesos chilenos) 
  • Subcampeón: US$105,610 $100,1 millones de pesos chilenos) 
  • Semifinalista: US$62,085 ($58,8 millones de pesos chilenos)
  • Cuartos de final: US$35,970 ($34 millones de pesos chilenos)
  • Octavos de final: US$20,88 ($19 millones de pesos chilenos) 
  • Primera ronda: US$12,765 ($12 millones de pesos chilenos)
