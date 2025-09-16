Alejandro Tabilo (112°) quiere meterse de lleno en el ATP 250 de Chengdú. Tras superar en la qualy al local Rigele Te, ahora tendrá un desafío mayor, el sudafricano Lloyd Harris (258°).

Se trata de un cruce clave, porque el ganador entrará directamente al cuadro principal del torneo.

¿A qué hora juegan Tabilo y Harris en el ATP de Chengdú?

El duelo está programado para este martes 16 de septiembre, no antes de las 2:10 de la madrugada en Chile. Será la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito.

ver también Ninguneó a Nico Jarry y se pegó flor de arrugada en Copa Davis: su país quedó eliminado

¿Dónde ver en vivo el partido?

Aunque el torneo de Chengdú cuenta con transmisión de ESPN y Disney+, esa cobertura no incluye los partidos de la qualy.

Por lo mismo, el encuentro entre Tabilo y Harris no estará disponible en televisión ni streaming oficial para Chile.

Se podrá seguir la actualización en vivo por Google y aquí mismo en RedGol.