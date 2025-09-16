Hace solo unos días, Alejandro Tabilo (112°) se quedó con las ganas en la final del Challenger de Guangzhou.

Sin embargo, el zurdo no bajó la guardia y ya se instaló en la la qualy del ATP 250 de Chengdú.

Los números de Tabilo que marcaron la diferencia

El chileno debutó con un sólido triunfo sobre el wildcard chino Rigele Te (555°), a quien venció por un doble 6-4.

Tabilo fue más efectivo en los momentos clave, ya que convirtió 2 de las 4 oportunidades de quiebre que tuvo y sostuvo firme sus juegos de servicio, sacando ventaja en el marcador.

El partido dejó estadísticas interesantes. Jano ganó un 87% de los puntos jugados con su primer saque, muy por encima del 72% de su rival.

También estuvo más preciso en la devolución, con 22 puntos ganados frente a 12 del local. Aunque Te conectó más aces (10 contra 8), no pudo capitalizarlo en el resultado final.

Lo que viene

Con este paso, Tabilo quedó a un triunfo del cuadro principal. Su próximo obstáculo será el sudafricano Lloyd Harris (258°), ex top 50 y rival al que enfrentará por primera vez.

Mientras el equipo chileno celebraba la clasificación a los Qualifiers 2026 de Copa Davis tras barrer a Luxemburgo, Tabilo siguió otro camino. El chileno decidió restarse de la serie para enfocarse en su calendario individual, y de momento la apuesta le está saliendo.