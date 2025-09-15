Inolvidable fue el triunfo de Nicolás Jarry ante Holger Rune hace un par de meses, cuando en Wimbledon le remontó ir 2-0 abajo en sets para lograr una victoria épica ante el top ten.

Sin embargo, luego del partido el europeo no felicitó al chileno y señaló que una molestia física fue lo que provocó que no pudiera haber triunfado en ese encuentro.

“Si juego normal, le gano 9 de 10 partidos, con todo el respeto hacia Nicolás”, manifestó Rune en una declaración que encendió la polémica por haberlo ninguneado.

Claro que estando “normal” físicamente, quedó demostrado que es bueno para arrugar. Esto porque en Copa Davis, ante España, se mandó un papelón que terminó costándole la eliminación a Dinamarca, su país.

Rune se pegó una arrugada histórica en Copa Davis

España vence a Dinamarca

En la primera jornada se pusieron 2-0 arriba, pues ganaron los dos singles. Luego perdieron el dobles ante los ibéricos y Rune debía cerrar la serie ante Pedro Martínez.

En el tercer set iba 5-3 arriba y con su saque, con el que se puso 40-30 arriba. El match point no supo aprovecharlo y finalmente Martínez ganó por 6-1, 4-6 y 7-6(3), dejando todo para la definición del quinto punto.

Ahí, volvió a fallar Dinamarca, pues Elmer Møller cayó por 6-2 y 6-3 ante Pedro Carreño Busta y los españoles se metieron en el Final 8 a pesar de que no contaron con Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich, sus dos mejores tenistas.

Al menos, esta vez, Rune fue buen perdedor. “España, bien merecida. Estuvimos cerca, pero no lo tuvimos este año. Gracias 🇪🇸 por recibirnos estos días, gracias a los compañeros por las grandes peleas y gracias a todos los increíbles espectadores que nos apoyan en España y desde casa”, sostuvo en sus redes.

