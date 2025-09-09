Holger Rune no solo da qué hablar por su tenis, sino que también por su vida personal fuera de la cancha.

En una entrevista reciente, la tenista rusa Anna Kalinskaya reveló que el danés le envió varios mensajes con otras intenciones, pese a que ella nunca respondió.

“Me envío mensajes unas 10 veces, hasta que se dio por vencido”, reveló la ex número 11 de la WTA.

La confesión desató risas y recuerda otras situaciones similares que han convertido al actual N°11 del ATP en un personaje recurrente fuera de la cancha.

La reputación de Rune fuera de las canchas

Rune ha demostrado que su audacia no se limita solo al tenis. Historias como la de Kalinskaya se suman a otras, como la confesión de Veronika Kudermetova hace unos meses meses, cuando dijo que el danés le mandaba mensajes pese a estar casada.

Debido a esto, Rune se ha ganado la fama de enamoradizo, pero también un poco descarado.

“Parece que le escribe a todas (…) tiene muy alta estima”, dijo Kalinskaya entre risas, dando a entender que no fueron casos aislados.

Rune se defiende

Luego de que las declaraciones de la ex N°11 del mundo se hiciera virales, Rune salió a defenderse en X.

“Jajaja. Quizás tengamos diferencias culturales que hicieron que Anna interpretara un comentario en una historia (de Instagram) como una invitación para salir. Si quisiera tener una cita, simplemente la pediría. No te preocupes”, respondió el tenista.

