Chile volvió a los triunfos y se mete de lleno en la Copa Davis. El equipo liderado por Nicolás Massú superó por 4-0 a Luxemburgo y ahora espera por rival para la próxima fase de Qualifiers.

Pero el último punto contó con un debut más que especial. Esto porque Daniel Núñez a sus 17 años recibió el espaldarazo del “Vampiro” y cerró la llave con un triunfo en el Estado Nacional.

Incluso el capitán del equipo nacional pidió al público que no se retirara antes para presenciar al joven tenista ante Louis Van Herck. Respaldo que no desaprovechó la raqueta número 726º del mundo y con parciales de 7-6 (2), 4-6 y 10-4 consiguió su primer triunfo por Chile.

El desconocido pasado de Daniel Núñez

Un triunfo que difícilmente podrán olvidar en la familia de Daniel Núñez. Es que el joven tenista es hijo del otrora goleador del fútbol Mario “Oso” Núñez.

Por lo mismo, su padre confesó que en un principio todo apuntaba a que fuese futbolista. “Estoy muy contento por el triunfo de Chile y que pudo cerrar la llave. Ahora me toca estar en esta instancia porque a mi hijo le gusto el tenis. Intente llevarlo al futbol pero no hubo caso. Duró cinco minutos”, lamentó el ex O’Higgins en la transmisión de TVN.

Así las cosas recalcó que recibió el talento de su madre, quien fue una destacada tenista nacional. “Sacó los genes de la mamá que jugó al tenis. Siempre tuvo un golpe natural de los dos o tres años. Comenzó a entrenar desde los 9 años y mirarlo ahora que jugará el cuarto punto es realmente emocionante”, sentenció.