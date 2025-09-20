John McEnroe dejó claro que Carlos Alcaraz no pasa desapercibido.

El histórico estadounidense elogió sin filtros al joven español, destacando su talento y madurez en el tenis, incluso comparándolo con algunos de los grandes que él enfrentó en su carrera.

El ex N°1 del mundo recordó cómo vio evolucionar el tenis durante más de cinco décadas, enfrentando y admirando a leyendas. Pero según él, Alcaraz es diferente.

ver también El sorteo de Copa Davis fue diabólico: se puede dar la final Italia versus España con Sinner y Alcaraz

El talento de Alcaraz que impacta a McEnroe

“He visto tenis por 50 años, ya sabes, más tiempo en cierto modo, y obviamente pasamos por muchas etapas. Idolatré a Rod, jugué contra Bjorn Borg, Jimmy Connors, Ivan Lendl, mis tres grandes rivales”, partió diciendo.

“Después aparecieron estos tipos, ¿cómo se llaman? Becker, Edberg, Agassi, Sampras. Y uno piensa: ‘¡Dios mío, esto es increíble!'”, destacó.

“Y para rematar, llegan Roger, Rafa y Novak, y dices: ‘Estoy viendo a los tres mejores jugadores que han existido'”, destacó.

Carlos Alcaraz en el US Open 2025 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Lo supera! Mientras Carlos Alcaraz lleva 15 millones de dólares ganados el 2025, esto acumula Joaquín Niemann

Pero con el español fue distinto. “Y de repente, de algún modo, aparece este otro chico de España. Lo recuerdo, probablemente tenía 17 años. ‘Oye, este tipo tiene talento. Ese chico es bastante rápido en la cancha'”, confesó.

“Ni en mis sueños más locos… Te lo digo, de todos los jugadores que he visto, a esta edad nunca había visto a un jugador tan bueno, tan completo en los últimos dos o tres años”, destacó McEnroe sobre Alcaraz.

Pero no solo se centró en su tenis. McEnroe incluso bromeó con el característico carisma del español y su sonrisa, confesando un toque de envidia.

Publicidad

Publicidad

“Y con esa maldita sonrisa que tienes! Estoy muy celoso de eso, ¿ok?”, dijo entre risas.