El Top 10 que desafía a Alejandro Tabilo en la final de Chengdú en China: Jarry ya le ganó una vez

Alejandro Tabilo (112°) vivió una semana impecable en el ATP 250 de Chengdú. Viniendo desde la qualy, fue eliminando rivales hasta instalarse en la gran final del torneo, donde lo espera nada menos que Lorenzo Musetti, actual número 9 del ranking ATP.

El currículum del Mussetti

Musetti, de apenas 23 años, ya se acostumbró a moverse entre los mejores. Este 2025 alcanzó la semifinal de Roland Garros y un año antes hizo lo mismo en Wimbledon.

Además, tiene en su vitrina la Copa Davis 2023 con Italia y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su victoria más importante fue este año, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde demostró que puede jugarle de igual a igual a cualquiera.

Entre sus víctimas ilustres aparecen nombres como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime y Diego Schwartzman, todos Top-10 al momento de enfrentarlos.

Lorenzo Musetti en el Masters 1000 de Montecarlo 2025 (Getty Images).

El antecedente con Tbailo

Musetti y Tabilo ya se cruzaron una vez, en 2021, durante el Challenger de Antalya, Turquía. Ese día, el italiano arrasó por 6-2 y 6-0.

Sin embargo, hay un detalle que alimenta la esperanza chilena. Nicolás Jarry ya sabe lo que es derrotar a Musetti. El 2023 pasado lo hizo en el ATP 500 de Río de Janeiro por 6-4 y 6-1.

Día, hora y dónde ver la final

El partido entre Alejandro Tabilo y Lorenzo Musetti está programado para este martes 23 de septiembre a las 8:00 horas de Chile.

La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, para que nadie se pierda el choque decisivo en China.