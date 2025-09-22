Alejandro Tabilo (112°) sigue escribiendo un capítulo dorado en el tenis chileno. El zurdo derrotó por 6-4 y 7-6(0) al estadounidense Brandon Nakashima (33°) y se metió en la final del ATP 250 de Chengdú.

Pero más allá del triunfo y los números, lo que llamó la atención fueron sus confesiones después del partido. Jano habló de motivación, de lo mental, de la calma y hasta reveló un detalle que compartió con su novia tras la victoria.

“Me da mucha motivación y confianza”

Con seis triunfos consecutivos desde la qualy, Tabilo no ocultó el empujón anímico que significa este torneo. “Me da mucha motivación y confianza”, dijo el chileno a Séptimo Game apenas aseguró el boleto a la final.

Y no fue solo eso. Agregó que esta sensación ya la había vivido antes y que incluso la compartió con su pareja.

“Es un poco chistoso y es algo que conversamos con mi novia después del partido. Ya lo he hecho antes, el venir de qualy y ganar un torneo. Ojalá pueda terminarlo bien, pero estoy feliz de poder estar en otra final y más por cómo veníamos. Me da mucha motivación y confianza”, destacó.

Alejandro Tabilo en el ATP de Chengdú (Foto: Chengdú Open).

El factor mental y físico

Tabilo también explicó qué marcó la diferencia en su tenis durante esta semana. “Creo que la diferencia ha sido un poco la parte mental, lo físico también, hemos tenido muchos partidos y me he sentido más cómodo en la cancha”, reveló.

“Estoy mucho más sólido desde atrás, siento que puedo defender bien, y cuando necesito atacar y aprovechar mis chances”, agregó.

El chileno reconoció además que mantener la cabeza fría en los momentos clave fue fundamental para imponerse ante Nakashima.

“Traté de seguir tal como estaba en el set. Tuve unas chances en el 2-2 y faltaban unos detalles. Traté de mantener la calma, seguir sólido, y el saque me ayudó mucho al final”, comentó.

Alejandro Tabilo en el ATP de Chengdú (Foto: Chengdú Open).

El reto mayúsculo que se le viene a Tabilo

Ahora Tabilo enfrentará al italiano Lorenzo Musetti (9°), primer sembrado del torneo y Top 10 del mundo, este martes 23 de septiembre a las 08:00 horas de Chile.

Será su tercera final ATP viniendo desde la qualy y el zurdo buscará su tercer título de la categoría.