Jessica Pegula está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. La estadounidense, actual número 4 del mundo, avanzó a las semifinales del US Open y se acerca a cumplir su gran sueño: ganar su primer Grand Slam.

Con 9 títulos WTA en su palmarés, incluyendo tres WTA 1000, Pegula combina talento, consistencia y una familia multimillonaria que la respalda, dueña de equipos como los Buffalo Bills y Sabres.

Una trayectoria en constante ascenso

Desde 2019, Pegula se ha consolidado como una de las jugadoras más regulares del circuito WTA.

Su tenis sólido y consistente le ha permitido cosechar nueve títulos, destacando en torneos de gran nivel y ganándose un lugar entre las favoritas de cada torneo que disputa. Por algo lleva tres años en el Top 10.

Pero hay algo que le falta: nunca ha podido ganar un Grand Slams. De hecho ha llegado a cuartos de final en siete ocasiones y el año pasado incluso llegó a la final del US Open 2024, pero terminó cayendo ante Aryna Sabalenka por 7-5 y 7-5.

Esto año podría ser su momento de brillar y como local.

Jessica Pegula en el US Open 2025 (Getty Images).

Un camino más que perfecto hacia la semifinal del US Open

En el US Open, Pegula no dio tregua. En primera ronda despachó a Mayar Sherif por 6-0 y 6-4; luego venció a Anna Blinkova (6-1 y 6-3), Victoria Azárenka (6-1 y 7-5), Ann Li (6-1 y 6-2) y Barbora Krejcikova (6-3 y 6-3) en cuartos de final.

La estadounidense ha tenido una actuación impecable que la deja a un paso de hacer historia y lo mejor de todo es que es en casa.

¿Qué viene para Jessica Pegula en el US Open?

Su rival de semifinal se definirá entre Aryna Sabalenka, N°1 del mundo, y la checa Markéta Vondrousová.

De avanzar, Pegula podría medirse con figuras como Karolina Muchova, Naomi Osaka, Amanda Anisimova o Iga Swiatek, con la posibilidad de levantar por primera vez un trofeo de Grand Slam.