Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Es el N°6 del mundo, doble medallista de oro en Santiago 2023 y ahora busca dar la sorpresa en el US Open

El tenista de 39 años se prepara para su séptimo Grand Slam con la mirada puesta en un hito histórico.

Por Javiera López Godoy

Francisco Cayulef
© InstagramFrancisco Cayulef

Francisco Cayulef no necesita presentación. Con 39 años, el chileno es una de las cartas más fuertes del tenis en silla de ruedas. 

Doble medallista de oro en los Panamericanos de Santiago 2023, campeón mundial por equipos, abanderado en París 2024 y ahora apunta al US Open.

La rutina de un número 6 del mundo

Desde Melipilla hasta Santiago, Cayulef sigue una rutina digna de un atleta de élite. Se levanta a las 5 de la mañana, entrena tres horas de tenis, dedica dos a trabajo físico, suma una hora de kinesiología y sesiones preventivas. 

Me preparé igual que un deportista profesional, con todo el apoyo médico, kinesiólogo, psicólogo y entrenador físico. Paso todo el día acá, enfocado en dar lo mejor”, contó a La Tercera.

Francisco Cayulef en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 (Photosport).

Francisco Cayulef en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 (Photosport).

Tabilo rompe el silencio tras bajarse de la Copa Davis: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”

ver también

Tabilo rompe el silencio tras bajarse de la Copa Davis: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”

De medallas panamericanas a un Grand Slam: la historia de Cayulef

Su palmarés impresiona. El número 6 del mundo en el ranking individual de quads de la ITF ha jugado tres Mundiales, cuatro Parapanamericanos, dos Juegos Paralímpicos, fue doble oro en Santiago 2023 y campeón mundial por equipos. 

Publicidad

Y ahora se viene otro de los desafíos más grandes.

El sueño de un Grand Slam

Francisco Cayulef debutará este miércoles 3 de septiembre en el US Open en silla de ruedas ante el israelita número 3 del mundo, Guy Sasson.

Si gana, avanza a cuartos de final, donde enfrentaría al ganador del duelo entre Robert Shaw (11°) y Andrew Bogdanov (14°). 

“Competir en estos torneos, compartir camarines con tenistas convencionales y vivir esa experiencia me motiva a seguir en el tenis”, afirmó Cayulef.

Publicidad

Y aunque su historial es extenso, sus metas aún están claras: le falta ganar un Grand Slam y conseguir una medalla paralímpica.

Lee también
La curiosa y "rara" reacción de Lamine Yamal por el fichaje de Alexis Sevilla
Alexis Sánchez

La curiosa y "rara" reacción de Lamine Yamal por el fichaje de Alexis Sevilla

La decisión de Iquique con Nano Díaz tras "final mundial": "Quiero..."
Campeonato Nacional

La decisión de Iquique con Nano Díaz tras "final mundial": "Quiero..."

Campitos a un año de atentar contra su vida: "No se dejen manipular"
Chile

Campitos a un año de atentar contra su vida: "No se dejen manipular"

Diputada despide a hincha fallecido en el Monumental: anuncian sumario
Colo Colo

Diputada despide a hincha fallecido en el Monumental: anuncian sumario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo