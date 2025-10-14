Arabia Saudita se ha convertido en un actor principal en el mundo deportivo, atrayendo eventos y figuras de alto perfil a sus tierras. Todo comenzó con el fútbol, a esto le siguieron otros deportes y espectáculos como la WWE, UFC, el golf y el boxeo. Sin embargo, ahora es el turno del tenis, una disciplina que en cierta medida se había mantenido más “tradicional” y distante de la influencia económica del país árabe.

No obstante, esto ahora cambió y nuevamente tiene como figura a Turki Alalshikh, quien en su papel de “ministro del deporte” de Arabia organizó un lucrativo torneo de exhibición llamado “Six Kings Slam”.

Los protagonistas serán Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°), Taylor Fritz (4°), Novak Djokovic (5°) y Stefanos Tsitsipas (24°), este último en lugar de Jack Draper (9°), originalmente convocado para el torneo, pero que sufrió una lesión durante su actuación en el US Open que lo obligó a terminar antes la temporada.

El lucrativo premio que entregará el Six Kings Slam:

El torneo se juega desde este miércoles 15 al sábado 18 de octubre en el ANB Arena y otorgará un pago de 1.5 millones a los tenistas solo por participar, pero eso no es todo, porque adicionalmente entregará 4,5 millones para el campeón que, -incluyendo el bono de participación-, se terminará llevando un total de 6 millones de dólares.

Esta cifra supera incluso al entregado por el US Open, el Grand Slam que más premia a su campeón, con un total de 5 millones de la divisa estadounidense. Tras el norteo norteamericano le sigue Wimbledon con 3,4; Roland Garros con 2,6 y lo cierra todo el Abierto de Australia con 2,1.

Netflix cambia el juego con transmisión exclusiva:

Todo el certamen de exhibición irá EN VIVO y en exclusiva por la plataforma de Netflix , lo que fortalece su nombre en el ámbito deportivo y sobre todo gracias a su alianza con Arabia Saudita, donde ha transmitido los últimos grandes espectáculos de la Riyadh Season, encabezada por las peleas de boxeo protagonizadas por Mike Tyson y “Canelo” Álvarez.

Programación Six Kings Slam:

Miércoles 15 de octubre – Primera ronda:

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz a las 12:30 horas de Chile.

a las 12:30 horas de Chile. Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas no antes de las 14:00 horas de Chile.

Jueves 16 de octubre – Semifinales:

Carlos Alcaraz vs. ganador de Zverev/Fritz a las 12:30 horas de Chile.

a las 12:30 horas de Chile. Novak Djokovic vs. ganador de Sinner/Tsitsipas no antes de las 14:00 horas de Chile.

Sábado 18 de octubre – Final: