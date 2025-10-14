Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

El torneo más lucrativo de la historia: Así es el “Six Kings Slam” que reunirá a Djokovic y Alcaraz

Arabia Saudita nuevamente aprovecha sus petrodólares y realizará un torneo de exhibición que increíblemente repartirá un premio económico mayor al que entrega cualquier Grand Slam.

Por Franco Abatte

Las 6 estrellas más importantes del tenis masculino se miden esta semana en un millonario torneo de exhibición.
© NetflixLas 6 estrellas más importantes del tenis masculino se miden esta semana en un millonario torneo de exhibición.

Arabia Saudita se ha convertido en un actor principal en el mundo deportivo, atrayendo eventos y figuras de alto perfil a sus tierras. Todo comenzó con el fútbol, a esto le siguieron otros deportes y espectáculos como la WWE, UFC, el golf y el boxeo. Sin embargo, ahora es el turno del tenis, una disciplina que en cierta medida se había mantenido más “tradicional” y distante de la influencia económica del país árabe.

No obstante, esto ahora cambió y nuevamente tiene como figura a Turki Alalshikh, quien en su papel de “ministro del deporte” de Arabia organizó un lucrativo torneo de exhibición llamado “Six Kings Slam”.

Los protagonistas serán Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°), Taylor Fritz (4°), Novak Djokovic (5°) y Stefanos Tsitsipas (24°), este último en lugar de Jack Draper (9°), originalmente convocado para el torneo, pero que sufrió una lesión durante su actuación en el US Open que lo obligó a terminar antes la temporada.

El Chile Open de tenis vuelve con nuevo sponsor y con fechas confirmadas

ver también

El Chile Open de tenis vuelve con nuevo sponsor y con fechas confirmadas

El lucrativo premio que entregará el Six Kings Slam:

El torneo se juega desde este miércoles 15 al sábado 18 de octubre en el ANB Arena y otorgará un pago de 1.5 millones a los tenistas solo por participar, pero eso no es todo, porque adicionalmente entregará 4,5 millones para el campeón que, -incluyendo el bono de participación-, se terminará llevando un total de 6 millones de dólares.

Esta cifra supera incluso al entregado por el US Open, el Grand Slam que más premia a su campeón, con un total de 5 millones de la divisa estadounidense. Tras el norteo norteamericano le sigue Wimbledon con 3,4; Roland Garros con 2,6 y lo cierra todo el Abierto de Australia con 2,1.

Netflix cambia el juego con transmisión exclusiva:

Todo el certamen de exhibición irá EN VIVO y en exclusiva por la plataforma de Netflix, lo que fortalece su nombre en el ámbito deportivo y sobre todo gracias a su alianza con Arabia Saudita, donde ha transmitido los últimos grandes espectáculos de la Riyadh Season, encabezada por las peleas de boxeo protagonizadas por Mike Tyson y “Canelo” Álvarez.

Publicidad

Programación Six Kings Slam:

Miércoles 15 de octubre – Primera ronda:

  • Alexander Zverev vs. Taylor Fritz a las 12:30 horas de Chile.
  • Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas no antes de las 14:00 horas de Chile.

Jueves 16 de octubre – Semifinales:

  • Carlos Alcaraz vs. ganador de Zverev/Fritz a las 12:30 horas de Chile.
  • Novak Djokovic vs. ganador de Sinner/Tsitsipas no antes de las 14:00 horas de Chile.
Publicidad

Sábado 18 de octubre – Final:

  • Partido por el tercer puesto a las 12:30 horas de Chile.
  • Final del Six Kings Slam 2025 no antes de las 14:00 horas de Chile.
Lee también
Dana White anuncia una liga de boxeo "a lo UFC"
Boxeo

Dana White anuncia una liga de boxeo "a lo UFC"

Restaurant, hotel y más: el exclusivo complejo que construye Alexis en Chile
Alexis Sánchez

Restaurant, hotel y más: el exclusivo complejo que construye Alexis en Chile

Drástica decisión del Tribunal de Disciplina de ANFP: ¡Desafiliado!
Chile

Drástica decisión del Tribunal de Disciplina de ANFP: ¡Desafiliado!

¿A qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela vs. Michael Oliveira en el DWCS?
Redsport

¿A qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela vs. Michael Oliveira en el DWCS?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo