¡Comenzó a disputarse el Six Kings Slam! El millonario torneo de exhibición que reúne a seis de los grandes tenistas del momento tuvo este miércoles 15 de octubre sus primeros dos partidos dejándonos grandes momentos.
En el primer turno, Taylor Fritz (4°) despachó por 6-3 y 6-4 a Alexander Zverev (3°) y, por tanto, logró avanzar a las semifinales del certamen que se juega en Arabia Saudita y ahora se medirá a uno de los grandes favoritos del certamen, Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo.
¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver? Conoce todos los detalles de este increíble partidazo, a continuación, en RedGol.
¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por el ‘Six Kings Slam’?
El enfrentamiento entre Alcaraz y Fritz por la semifinal 1 del ‘Six Kings Slam’ se celebra este jueves 16 de octubre a partir de las 12:30 horas de Chile.
¿Dónde ver EN VIVO a Alcaraz vs. Fritz?
Tal como ocurrió con los anteriores encuentros de este certamen, la semifinal entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz irá EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX, previo pago de la suscripción mensual habitual.
Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.
- En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.
Programación del Six Kings Slam 2025:
Junto al duelo entre Alcaraz y Fritz, este jueves 16 de octubre se juega otra semifinal del certamen, esta será protagonizada por Novak Djokovic y Jannik Sinner, quien este miércoles derrotó a Stefanos Tsitsipas por 6-2 y 6-3. El encuentro se celebrará pasada las 14:00 horas de Chile.
La gran final, en tanto, así como el partido por el 3° puesto, se celebrará el sábado 18 de octubre, desde las 12:30 horas de Chile.