¡Comenzó a disputarse el Six Kings Slam! El millonario torneo de exhibición que reúne a seis de los grandes tenistas del momento tuvo este miércoles 15 de octubre sus primeros dos partidos dejándonos grandes momentos.

En el primer turno, Taylor Fritz (4°) despachó por 6-3 y 6-4 a Alexander Zverev (3°) y, por tanto, logró avanzar a las semifinales del certamen que se juega en Arabia Saudita y ahora se medirá a uno de los grandes favoritos del certamen, Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver? Conoce todos los detalles de este increíble partidazo, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por el ‘Six Kings Slam’?

El enfrentamiento entre Alcaraz y Fritz por la semifinal 1 del ‘Six Kings Slam’ se celebra este jueves 16 de octubre a partir de las 12:30 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO a Alcaraz vs. Fritz?

Tal como ocurrió con los anteriores encuentros de este certamen, la semifinal entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz irá EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX , previo pago de la suscripción mensual habitual.

Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.

Programación del Six Kings Slam 2025:

Junto al duelo entre Alcaraz y Fritz, este jueves 16 de octubre se juega otra semifinal del certamen, esta será protagonizada por Novak Djokovic y Jannik Sinner, quien este miércoles derrotó a Stefanos Tsitsipas por 6-2 y 6-3. El encuentro se celebrará pasada las 14:00 horas de Chile.

La gran final, en tanto, así como el partido por el 3° puesto, se celebrará el sábado 18 de octubre, desde las 12:30 horas de Chile.