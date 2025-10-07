En su desafío más complejo en Copa Libertadores Femenina, Colo Colo no sólo consiguió romper una mala racha que tenía ante equipos brasileños, gracias a su victoria por 1-0 ante São Paulo, sino que además estiró su histórica seguidilla de triunfos.

Gracias al duelo que superaron en la localidad argentina de Morón, las albas llegaron a un total de 34 partidos ganados entre el certamen continental y el Campeonato Nacional, donde son las vigentes campeonas y candidatas a ganar el título por cuarta vez consecutiva.

Pero más allá de la campaña que realiza actualmente Colo Colo Femenino, y las comparaciones con su par masculino, lo concreto es que el pasado lunes conquistaron una nueva marca histórica en el fútbol femenino mundial.

ver también ¡Se pasan! Colo Colo se prende y está muy cerca de romper un notable récord histórico mundial

Colo Colo Femenina celebra un Feliz Año Nuevo

Actualmente, la escuadra de Tatiele Silveira registra la segunda mayor racha de triunfos de todos los tiempos, tras igualar la marca que conquistó Corinthians en la temporada 2019 y quedar a siete del récord, que logró Olympique Lyon con 41 victorias en la temporada 2012-13.

Pero lo más llamativo es que el último juego que ganó Colo Colo se dio exactamente a 365 días de su última derrota, que fue en Paraguay por Copa Libertadores Femenina, donde cayeron por 1-0 ante Santos de Brasil un 6 de octubre del 2024.

Desde ese día hasta ahora, la senda triunfal de las albas se consolidó en el ámbito local y se extiende con fuerza en lo internacional:

Publicidad

Publicidad

6-0 vs. Always Ready (Copa Libertadores Femenina 2024) 4-0 vs. Everton (Cuartos de Final Liga Femenina 2024) 11-0 vs. Everton (Cuartos de Final Liga Femenina 2024) 3-0 vs. Deportes Iquique (Semifinal Liga Femenina 2024) 3-0 vs. Deportes Iquique (Semifinal Liga Femenina 2024) 2-1 vs. Universidad de Chile (Final Liga Femenina 2024) 6-0 vs. Huachipato (Liga Femenina 2025) 9-0 vs. Santiago Morning (Liga Femenina 2025) 6-0 vs. Everton (Liga Femenina 2025) 2-0 vs. Universidad Católica (Liga Femenina 2025) 2-0 vs. Deportes Iquique (Liga Femenina 2025) 11-0 vs. Audax Italiano (Liga Femenina 2025) 4-0 vs. Universidad de Chile (Liga Femenina 2025) 4-0 vs. Santiago Wanderers (Liga Femenina 2025) 3-0 vs. Palestino (Liga Femenina 2025) 4-0 vs. Unión Española (Liga Femenina 2025) 10-0 vs. Universidad de Concepción (Liga Femenina 2025) 6-1 vs. Deportes Recoleta (Liga Femenina 2025) 5-1 vs. Coquimbo Unido (Liga Femenina 2025) 9-1 vs. Palestino (Liga Femenina 2025) 5-0 vs. Santiago Wanderers (Liga Femenina 2025) 2-1 vs. Universidad de Chile (Liga Femenina 2025) 2-0 vs. Coquimbo Unido (Liga Femenina 2025) 4-0 vs. Deportes Recoleta (Liga Femenina 2025) 3-0 vs. Universidad de Concepción (Liga Femenina 2025) 8-0 vs. Huachipato (Liga Femenina 2025) 9-1 vs. Audax Italiano (Liga Femenina 2025) 1-0 vs. Universidad Católica (Liga Femenina 2025) 3-0 vs. Deportes Iquique (Liga Femenina 2025) 2-0 vs. Unión Española (Liga Femenina 2025) 9-0 vs. Everton (Liga Femenina 2025) 4-0 vs. Santiago Morning (Liga Femenina 2025) 2-0 vs. Olimpia (Copa Libertadores Femenina 2025) 1-0 vs. São Paulo (Copa Libertadores Femenina 2025)

¿Cuándo juegan las albas?

Por la última fecha del Grupo C en Copa Libertadores Femenina, Colo Colo buscará seguir con su histórica racha y meterse en cuartos de final cuando enfrente a San Lorenzo en Morón, este jueves 8 de octubre desde las 20:00 horas.

Publicidad