El mercado de fichajes no ha dejado a tranquilo a Colo Colo pese a haber finalizado en nuestro país. El Cacique tiene a varias figuras en la mira del fútbol extranjero y, además de la salida de Brayan Cortés, pueden haber más.

La semana pasada a las oficinas del Estadio Monumental llegó una oferta por Alan Saldivia desde el fútbol brasileño. El zaguero, que no lo ha pasado bien esta temporada, interesa por esas tierras y vinieron a buscarlo, pero la dirigencia se negó a dejarlo partir.

En la reunión en la que confirmó el arribo de Fernando Ortiz, la dirigencia de Blanco y Negro también aprovechó de darle un portazo a la propuesta por el defensor. Una situación que trataron de justificar por una sola razón.

El motivo por el que Colo Colo rechazó oferta por Alan Saldivia desde Brasil

En la previa del Superclásico de esta tarde, Colo Colo fue sorprendido con una oferta al límite del cierre del mercado de fichajes en Brasil. Vasco da Gama, que lo ha tentado hace rato, vino a buscarlo con una oferta formal.

Alan Saldivia pudo irse de Colo Colo, pero la dirigencia de lo negó. Foto: Photosport.

Sin embargo, en la dirigencia de Blanco y Negro no gustó nada lo que le estaban poniendo sobre la mesa. Esto los llevó a rechazar la opción y este domingo se conocieron los motivos por los que no cayó bien.

Según reveló Dale Albo, Colo Colo decidió darle un portazo a Vasco da Gama porque la propuesta era muy baja en cuanto a lo económico. Es no es todo, ya que tampoco era venta sino que un préstamo.

La última razón por la que el Cacique se negó a ceder a Alan Saldivia por el formato de pago. El elenco brasileño quería llevarse al zaguero con un pago en cuotas

Eso sí, la movida no está totalmente descartada. El mercado brasileño se cierre este martes, por lo que todavía puede haber novedades si es que el Gigante de Colina decide insistir o si opta por mirar a otro jugador.

Colo Colo no quiere soltar a Alan Saldivia tan fácil, más allá de que necesita hacer caja. El Cacique quiere más plata por el uruguayo y queda atento a si Vasco da Gama seguirá intentándolo.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia suena con fuerza en Vasco da Gama gracias a sus 94 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos no tiene goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 7.887 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Alan Saldivia quedará atento a su posible salida de Colo Colo mientras entrena con el plantel de cara al próximo desafío. Tras el Superclásico con la U de este domingo, el Cacique jugará la Supercopa ante el Bulla el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

