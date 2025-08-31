Colo Colo ya está listo y dispuesto para lo que será la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno. El Cacique recibe a la U de Chile en un partido clave para ambos en la tabla de posiciones y para el que ya hay formación confirmada.

Luego de los constantes cambios que hubo en la oncena en la semana previa, la dupla de Hugo González y Luis Pérez da la sorpresa con una movida. Y es que después de muchos rumores, se confirma la salida de Claudio Aquino.

El 10, que ha estado lejos del nivel esperado en su llegada, irá a la banca en comparación a lo visto ante Palestino. En su lugar habrá uno de los que viene en alza, mientras que en la defensa ya quedó definido el reemplazante del suspendido Emiliano Amor.

Colo Colo mueve su formación para el Superclásico con la U

Colo Colo despeja toda las dudas y confirma su formación para el Superclásico ante la U. El Cacique no se guardará nada y va con los hombres que mejor han rendido esta temporada.

Víctor Felipe Méndez va de titular en la formación de Colo Colo ante la U. Foto: Photosport.

Las cosas arrancan con uno que necesita recuperar confianza. Fernando De Paul será el encargado de proteger la portería luego de su mala tarde con la UC y de mostrar un alza contra Palestino.

En la defensa está la primera novedad. Sin Emiliano Amor, Colo Colo saltará a la cancha con una línea de cuatro compuesta por Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg. El ex Monterrey regresa luego de cumplir su fecha de castigo por acumulación de amarillas.

En el mediocampo está la otra sorpresa. Claudio Aquino sale de la titularidad y le cede su lugar a Víctor Felipe Méndez, quien completa la zona junto a Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal, quien está de vuelta tras la sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina.

Finalmente está el ataque, donde Francisco Marchant se queda afuera. Serán Lucas Cepeda y Javier Correa quienes deban ir a buscar los goles que dejen los tres puntos de oro en el Estadio Monumental.

De esta forma, Colo Colo ya tiene formación confirmada para el Superclásico ante la U. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en la delantera.

¿A qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Colo Colo ya tiene formación confirmada y está listo para ir a buscar los tres puntos al Superclásico. El Cacique recibe al Bulla este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

