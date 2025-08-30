Día de definiciones en Colo Colo. Este sábado 30 de agosto, el directorio de Blanco y Negro se reunió para definir varios temas. La votación que terminó con la confirmación de Fernando Ortiz como DT del Cacique se llevó toda la atención, pero no fue lo único que se abordó.

Además de votar por la llegada del entrenador (fue una decisión unánime de los directores de la concesionaria), en las oficinas del Monumental se evaluó una oferta que llegó por Alan Saldivia.

En horas del viernes, Vasco da Gama envió una oferta por el defensa uruguayo. Hace semanas, Fernando Diniz, DT del cuadro brasileño, había manifestado sus deseos de contar con él. “Es un futbolista que me gusta mucho“, confesó a mediados de julio.

Parecía que esta oportunidad desde el fútbol brasileño sacaba al jugador, que antes ya había interesado a clubes de la MLS. Sin embargo, el periodista Christopher Brandt confirmó que Colo Colo rechazó la oferta de Vasco da Gama por Alan Saldivia y el futbolista seguirá en Chile.

Alan Saldivia no se mueve de Colo Colo | Photosport

ver también ¿Estará en el Superclásico? La inesperada decisión que toma Colo Colo con su nuevo DT Fernando Ortiz

El guiño de Alan Saldivia a Vasco da Gama

Antes de la reunión del directorio de Blanco y Negro, Alan Saldivia hizo un guiño importante a Vasco da Gama que parecía confirmar su salida de Colo Colo. El defensor le puso me gusta a un hincha del Gigante da Colina que le decía: “Vente luego a Vasco, te esperamos”.

Publicidad

Publicidad

Eso no se dará. El uruguayo continuará en el Cacique, donde tiene contrato vigente hasta julio de 2028.