Jorge Sampaoli está volviendo a sonreír en el fútbol con Atlético Mineiro. El argentino pasa por un gran momento y sin querer, repitió la postal más reconocida de su carrera.

En los últimos años, el casildense no tuvo buenos pasos por Sevilla, Flamengo y Stade Rennes, lo que generó muchos cuestionamientos a su trabajo. El Galo le abrió las puertas nuevamente del Brasileirao y la apuesta para ambas partes está saliendo muy bien.

La imagen que hizo famoso a Jorge Sampaoli

Atlético Mineiro ganó un encuentro clave en el campeonato local, demostrando el buen presente que viven de la mano de Jorge Sampaoli. En la 33° fecha, vencieron por 4-2 a Sport Recibe y se ilusionan con ir a una copa internacional.

Cuando el DT argentino llegó al Galo, el equipo estaba cerca de la zona de descenso. Sin embargo,hoy están en el 9° lugar con 43 puntos, en puesto de clasificación a la Copa Sudamericana. Además, jugarán la final de este mismo torneo el sábado 22 de noviembre contra Lanús.

El partido ante Sport Recife no fue para nada fácil. Sampaoli guardó a algunos titulares contra el colista del Brasileirao y casi lo paga caro. Caía por 2-0, por lo que decidió mandar a todos los titulares y se quedó con la victoria con una gran remontada. Incluso, el técnico terminó arriba del alambrado del Estádio Ilha do Retiro.

Esta imagen de Jorge Sampaoli colgado de la reja, recordó la postal que lo hizo famoso. En 1996, cuando dirigía en el fútbol amateur y no podía estar en la cancha, decidió subir arriba de un árbol a dirigir. Esta imagen fue publicada en el diario La Capital de Rosario, haciéndolo ganar notoriedad pública. Ahora, lo hizo nuevamente en Brasil.

Sampaoli dirigiendo desde un árbol. Imagen: archivo

Iván Román fue titular en la victoria de Atlético Mineiro y se sigue afianzando de la mano de Sampaoli en la banca. El Galo pasa por un gran momento y espera coronarlo en la próxima final de la Copa Sudamericana, con un nuevo título internacional para el club.

