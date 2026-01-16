Es tendencia:
Colo Colo

Jugó en Colo Colo, la U y la UC y cuestiona la capitanía alba de Fernando de Paul: “No entiendo…”

El arquero fue elegido como el portador de la jineta en el estreno del Cacique en 2026 y aquello generó dudas.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando de Paul es el nuevo capitán de Colo Colo.
© FOCOUY/PHOTOSPORTFernando de Paul es el nuevo capitán de Colo Colo.

Colo Colo debutó en la temporada 2026 con un empate ante Olimpia en la Serie Río de La Plata, aunque terminó ganando el partido en la definición a penales.

Una de las grandes novedades que planteó el entrenador albo Fernando Ortiz fue la elección de su capitán, porque pese a que fue titular Arturo Vidal, el portador de la jineta fue el arquero Fernando de Paul.

Las críticas públicas del King al Tano parece que le pasaron la cuenta al ex Juventus, que ve como el otrora meta de Universidad de Chile se queda con la capitanía alba.

Óscar Wirth cuestiona la capitanía de Fernando de Paul en Colo Colo

La decisión del Tano Ortiz fue analizada junto a RedGol por el ex arquero de Colo Colo, la U y Universidad Católica Oscar Wirth, a quien no le convence ver al Tuto de Paul con la jineta colocolina.

La verdad es que no entiendo la razón por la cual lo eligieron como el capitán, pero puede ser porque es el jugador que lleva más tiempo en el plantel”, dijo en primera instancia el ex portero.

Colo Colo le ganó por penales a Olimpia. Foto: FocoUy/Photosport

“Quizá fue el capitán porque es un jugador que no pierde la compostura, no se sale de sus casillas y eso es un bueno para el resto de sus compañeros. Pero la verdad es que no entiendo el trasfondo de su elección como capitán”, agregó.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este domingo ante Alianza Lima y se espera que Fernando de Paul retenga la capitanía del elenco popular.

