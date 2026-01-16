Colo Colo debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales sobre Olimpia. Los albos no pudieron encontrar el gol en el tiempo reglamentario, pero se hicieron fuertes desde los 12 pasos para definir el duelo.

Ahora, el Cacique se enfoca en su siguiente desafío en el torneo, porque este domingo 18 de enero vuelve a las canchas para enfrentar a Alianza Lima. Juegan a las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Primero, eso sí, hay otro compromiso. Dale Albo confirmó que el equipo de Fernando Ortiz disputará un amistoso este mismo viernes 16. Se trata de un duelo a puertas cerradas, ajeno al torneo uruguayo.

Durante esta jornada, el Cacique enfrentará a U. de Concepción para seguir tomando fuerza para la temporada. El Campanil está en Montevideo porque también participa de la Serie Río de La Plata y espera por su debut, que será recién el lunes 19 contra Racing de Montevideo.

Los albos jugarán un amistoso a puertas cerradas a horas de haber enfrentado a Olimpia | Photosport

Colo Colo suma un nuevo amistoso en Uruguay

Considerando que el plantel recién enfrentó a Olimpia en un difícil partido por la Serie Río de La Plata, el amistoso contra U. de Concepción contará con los jugadores que no sumaron minutos este jueves.

Con esto, se espera que los titulares contra Olimpia no estén en este duelo contra el Campanil. El mismo Arturo Vidal reveló que el debut fue duro. “Es súper raro el clima. La lluvia, la humedad, el pasto largo en la cancha”, relató.

Quienes ingresaron desde la banca, como Cristian Riquelme, Leandro Hernández, Francisco Marchant, Esteban Pavez, Diego Ulloa, Matías Moya y Víctor Campos, podrían estar. Los que no entrenaron, Eduardo Villanueva, Nicolás Suárez y Yastin Cuevas, seguro sumarán minutos.