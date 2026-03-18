Toda una hazaña fue la que consiguió Venezuela al vencer a Estados Unidos por un marcador de 3-2 en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que desató las celebraciones.

Uno que no quedó al margen de los festejos fue un jugador de Universidad de Chile, quien a miles de kilómetros siguió la tensa definición por el título con la esperanza de levantar el trofeo.

Fue Bianneider Tamayo quien hizo un seguimiento del encuentro en sus redes sociales, hasta el termino del encuentro que le dio el gran triunfo a su querida Venezuela.

“Campeones, gracias Dios”, escribió el defensor de los azules, quien demostró ser un admirador del béisbol, un deporte que poco se sigue en nuestro país pero que genera mucha emoción en otras localidades del continente.

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Tamayo celebró desde Chile la victoria de Venezuela

La pasión por los deportes puede romper barreras y fronteras, algo que supo el defensor de Universidad de Chile, Bianneider Tamayo con la obtención del título de Venezuela sobre Estados Unidos en béisbol.

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Fue el primer título para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, donde venció en Miami al cuadro local, lo que desató toda una locura en el país latinoamericano.

Incluso la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez tuvo que decretar para este miércoles Día de Júbilo Nacional no laborable, para que las celebraciones se extendieran.

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