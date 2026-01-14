Universidad Católica sigue preparando lo que será el plantel de este 2026 donde enfrentarán la nueva edición de Copa Libertadores. Ante esto, el cuadro que dirige Daniel Garnero tomó importantes decisiones, siendo una de ellas la salida a préstamo de un joven jugador.

A través de sus redes sociales, la Franja anunció que Martín Hiriart, de 20 años, no jugará esta temporada junto al equipo y saldrá en búsqueda de minutos con otro equipo de Primera División. “¡Éxito en La Calera, Martín! Nuestro joven delantero Martín Hiriart parte a préstamo al club”.

El jugador firmó su primer contrato profesional con la UC a comienzos del 2025, saliendo a préstamo la misma temporada a La Calera, donde jugó en 5 partidos del Campeonato Nacional convirtiendo en una oportunidad.

El jugador ya estuvo a préstamo en La Calera durante el 2025/Photosport

El 2026 de Universidad Católica

El equipo continúa definiendo el plantel con el que enfrentarán esta temporada, anunciando recientemente las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz, como refuerzos.

A esto se suma que cerró las renovaciones de Branco Ampuero, Fernando Zampedri, Clemente Montes, Jhojan Valencia, Eugenio Mena, Darío Melo y Gary Medel.

Asimismo, cerró el regreso de Tomás Asta-Buruaga, jugador que terminó contrato el 2025, se despidió del equipo, pero regresó a la escuadra.

Por otra parte, el equipo que dirige Garnero, busca extender el vínculo con Eduard Bello, quien tras terminar su préstamo debió regresar a Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, las negociaciones se siguen entrampando y su salida parece cada vez más cerca de concretarse.

