Unión La Calera dio paso gigantesco hace la recuperación de uno de sus símbolos más importantes de su historia. Tras un 2025 marcado por los malos resultados, el cuadro cementero espera levantarse en este año con una camiseta más que especial.

Y es que por medio de sus redes sociales los caleranos hicieron oficial la que será su nueva indumentaria para esta temporada 2026. Más allá del diseño, lo que realmente se robó todas las miradas es que, después de siete largos años, el club volverá a tener su histórico escudo.

Este símbolo regresa en gloria y majestad con un diseño de camiseta que además rescata los 71 años de historia como institución, donde el rojo y blanco se combinan para formar una indumentaria que gustará a varios.

La nueva camiseta de Unión La Calera con el escudo antiguo

“Tras una votación que incluyó a todos nuestros hinchas, estamos felices de mostrarles junto Givova Sport la nueva camiseta de Unión La Calera para la temporada 2026”, escribió el cuadro calerano en sus redes sociales.

Además aseguraron que “esta armadura se inspira en memorables temporadas pasadas que vivió nuestro club y ahora le toca a nuestros guerreros portarla con todo el orgullo calerano”.

Esta es la nueva camiseta de Unión La Calera 2026.

El regreso de este escudo es algo que incluso la Municipalidad de La Calera festejó. Sin ir más lejos, se logró tras la firma de un convenio entre Johnny Piraíno y Cristopher Pons, alcalde de la comuna y gerente de Unión La Calera respetivamente.

Los hinchas de Unión La Calera llevaban años esperando el regreso de su histórico escudo. | Foto: Photosport.

“Gracias a las gestiones lideradas por el alcalde, al diálogo y al trabajo perseverante, hoy La Calera recupera un símbolo que forma parte de su identidad y de su memoria colectiva: la histórica insignia de Unión La Calera”, destacó el municipio en sus redes oficiales.

Para cerrar, agregaron que “este hito reafirma el compromiso del Municipio con su comunidad, con el respeto por la historia y con la defensa de aquello que representa el sentir profundo de los caleranos y caleranas. Cuando se trabaja con convicción y corazón por la comuna, los grandes logros se hacen realidad”.