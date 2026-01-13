Es tendencia:
Tomás Barrios firma increíble debut en la qualy del Australian Open

Tomás Barrios tuvo un debut sólido en la qualy del Australian Open 2026 tras vencer en dos sets al francés Sascha Guyemard Wayenburg.

Por Sebastián Amar

Tomás Barrios (107° en el ranking ATP) vuelve a encender la ilusión del tenis chileno nuevamente, tras sellar un debut sólido en la qualy del Australian Open 2026.

En un duelo que se extendió por casi 3 horas, Barrios impuso un tenis increíble frente al francés Sascha Guyemard Wayenburg (198°). La raqueta nacional controló los tiempos, supo aprovechar los errores del rival y se llevó el partido por parciales de 6-2 y 7-6 (6).

El segundo set fue de alta tensión. El europeo reaccionó justo a tiempo y obligó a Barrios ir a tie break. Sin embargo, el chileno no se puso nervioso, jugó un tenis espectacular y sentencio la victoria que lo mete en la segunda ronda clasificatoria.

Tomás Barrios y su próximo rival

Tomás Barrios ahora deberá enfrentar al estadounidense Michael Zheng (174°), por un lugar en la última ronda de la qualy. El choque está programado para esta noche, no antes de las 23:30 horas en Chile, y será clave para avanzar al cuadro principal del Australian Open 2026.

De ganar este duelo, el chillanejo podría medirse en la última ronda de clasificación con el vencedor del compromiso entre el español, Daniel Mérida Aguilar (164°) y el eslovaco Lukas Klein (136°).

Barrios ha tenido destellos de demostrar que puede lograr algo importante para el tenis chileno, pero no ha logrado consolidarse con un nivel lineal. Avanzar en esta instancia sería un paso gigante para consolidarse como el mejor de Chile actualmente.

