La fuerte acusación que hace campeón de América por interinos de Colo Colo: “Están obligados…”

La crisis deportiva de Colo Colo no tiene fin y este viernes se extendió, porque no pudo ganar en el inicio de la fecha 21 de la Liga de Primera.

Tras la salida del entrenador Jorge Almirón el plantel albo no se “descomprimió”, porque apenas empató 0-0 en su visita a Palestino en La Cisterna, donde la figura fue el arquero Fernando de Paul.

Los encargados de armar el equipo en el Cacique fueron los interinos Hugo González y Luis Pérez, quienes fueron criticados por el nivel de Colo Colo.

Coca Mendoza critica a los interinos de Colo Colo

El cometido del Cacique con González y Pérez a la cabeza, quienes trabajan en las divisiones menores del club, fue criticado y uno de los que alzó la voz fue Gabriel Mendoza.

El Coca, en diálogo con RedGol, acusó que ambos entrenadores están “obligados” en el cargo y reclamó que no le dieron más opciones a los juveniles.

“Si son interinos al final ellos están ahí en una posición más que nada, yo creo que obligados, porque que nadie quería agarrar este fierro caliente”, dijo el campeón de la Copa Libertadores de América en 1991.

Lucas Cepeda se lamenta en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El mayor problema es que ellos tienen la oportunidad de darle la posibilidad de jugar a los jóvenes y no lo hacen, porque sienten la necesidad que Colo Colo tiene que sacar puntos y en ese sentido se equivocan un poco”, agregó.

Por último, Mendoza añadió que “es muy difícil que Colo Colo pueda hacer algo más allá y más difícil todavía seguir dándole tiraje a la chimenea, colocando cabros jóvenes que ellos además los conocen bastante bien, han pasado toda su vida ahí”.

