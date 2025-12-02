Le cierran la puerta en la cara a histórico jugador de Colo Colo: “Ya cumplió un ciclo”

La funesta temporada 2025 de Colo Colo está por terminar, y posiblemente acabará sin ningún objetivo logrado por el Cacique, ya que depende de un milagro para clasificar a la Copa Sudamericana.

Los albos deben vencer a Audax Italiano y esperar que Ñublense derrote a Cobresal en Chillán. Lo segundo se ve casi imposible, porque los Diablos Rojos no ganan un partido desde agosto.

Las malas decisiones de Blanco y Negro traen consecuencias, y Colo Colo está a 90 minutos de quedarse sin nada en el año de su centenario.

Gabriel Mendoza no quiere que Mauricio Isla renueve en Colo Colo

La campaña 2025 está cerca de terminar, es por ello que en el estadio Monumental ya están pensando en 2026 y uno de los temas a tratar son las renovaciones.

Uno de los jugadores que termina contrato en Colo Colo es Mauricio Isla, quien tiene ganas de renovar su vínculo, aunque aquello aún no está del todo claro.

Para analizar el futuro del Huaso en RedGol llamamos a Gabriel Mendoza, quien jugó en la misma posición del histórico lateral derecho, y asegura que lo mejor es que no siga en Macul.

Mauricio Isla termina contrato en Colo Colo. Alejandro Pizarro/Photosport

“Colo Colo no va a tener lucas para contratar y traer gente para 2026. Hay que revisar las renovaciones, además. Siento que Mauricio Isla ya cumplió un ciclo, debería buscar otro rumbo“, dijo el Coca.

Por último, Mendoza habló de Emiliano Amor, a quien también ve lejos de Colo Colo en 2026.

“Otro que debería partir es Emiliano Amor. Era una carta que servía mucho, pero yo creo que se contagió con todo lo que está pasando en Colo Colo, porque no es un mal jugador”, cerró.

